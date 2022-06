Modalità aereo è un film del 2019 diretto da Fausto Brizzi affiancato nella sceneggiatura da Paolo Ruffini, che fa anche parte del parterre di attori di questa divertente commedia italiana. Ecco dove vedere il film in streaming, cosa sappiamo su trama e cast e una breve recensione sul finale.

Modalità aereo, trama e cast del film di Fausto Brizzi

Diego è un imprenditore di successo, ma è anche egoista, arrogante e cinico. Un atteggiamento non proprio amichevole il suo, che gli si ritorce contro quando dimentica il proprio smartphone nel bagno di un aeroporto.

Al suo telefono cellulare è collegata letteralmente tutta la sua vita, dai social network a cui è iscritto, a tutti i suoi contatti fino anche alle carte di credito. I due inservienti che trovano il telefonino, Ivano e Sabino, decidono così di vendicarsi dell'arroganza dell'uomo rubandogli l'identità digitale.

Diego si vedrà sull'orlo di un precipizio, con tutto ciò che aveva costruito fino a quel momento che rischia di scivolargli dalle mani, ma non tutto sarà perduto grazie ad alcune nuove amicizie tra cui una bella assistente di volo.

A prestare il proprio volto al protagonista, Diego, è Paolo Ruffini. Con lui Pasquale Petrolo alias Lillo, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti. Completano il cast Luca Vecchi, Veronika Logan, Sabrina Salerno, Maurizio Lops, Massimiliano Vado, Christian Monaldi e Giustina Buonomo.

Dove vederlo in streaming e altre curiosità

Se volete recuperare la visione di Modalità aereo, potete farlo in streaming su Prime Video (dove proprio Lillo è presente in diversi prodotti audiovisivi), TimVision, AppleTv e Google Play Film.

Potete anche vederlo su YouTube, a pagamento a 2,99 euro e sempre sulla piattaforma di condivisione video potete trovare il trailer e alcune scene del film. In alternativa, Modalità aereo è disponibile anche su RaiPlay a cui si accede semplicemente registrandosi con il proprio indirizzo di posta elettronica, senza alcun abbonamento.

Il film di Fausto Brizzi, come dicevamo, è un italiano, con un cast italiano e molte delle riprese girate in Italia, a Roma per la precisione. Per alcune scene però attori e addetti ai lavori sono volati in Olanda, ad Amserdam.

Come finisce Modalità aereo: il finale spiegato

Ma come finisce il film? Quando Diego si accorge di aver perso il proprio cellulare, riesce a farsene prestare un altro per avvertire Lorenzo, il proprio cugino, di quanto accaduto. Una mossa fatta in totale buona fede da parte di Diego, preso dal panico per la perdita di significativa importanza dato il contenuto del suo smartphone.

Lorenzo però, una volta venuto a conoscenza della situazione approfittando anche dell'infangamento "mediatico" che ha travolto il parente ne approfitta per prendere il suo posto al lavoro.

Tutto è bene ciò che finisce bene comunque e Diego, grazie soprattutto all'aiuto dei suoi nuovi amici, riuscirà a riprendersi ciò che è suo e forse anche qualcosa in più: la consapevolezza che, per citare il film stesso, "in fondo, siamo sempre felici quando siamo in modalità aereo".