I film thriller adrenalinici, capaci di non farti mai staccare gli occhi dallo schermo sono la tua passione? Allora su Netflix in questo momento puoi trovare un film thriller cult da vedere assolutamente.

Stiamo parlando di American Psycho, titolo che ha lasciato a bocca aperta gli spettatori di tutto il mondo, non solo grazie alla trama sconvolgente, ma grazie anche alle interpretazioni magistrali di un cast stellare.

Scopriamo di più su American Psycho e su tutto quello che ruota attorno al capolavoro letterario di Bret Easton Ellis.

Curiosità, cast e colonna sonora di American Psycho, film ora su Netflix da vedere assolutamente

Il film, uscito nel 2000 e diretto dalla regista canadese Mary Harron, si basa sul popolarissimo libro di Bret Easton Ellis, romanzo che già al momento della sua pubblicazione, sollevò reazioni contrastanti nel pubblico e nella critica, tra chi lo ha definito capolavoro e chi lo ha identificato come pornografia della violenza.

Il romanzo uscì nel 1991, dopo una lunga vertenza tra lo scrittore e gli editori, secondo cui vi erano alcune pagine troppo violente per essere pubblicate.

Ad aver accresciuto ancora di più la fama di questo titolo, ci ha pensato il film, che grazie al suo cast e alla colonna sonora, ha reso questa storia, un vero e proprio cult.

Christian Bale , ricopre i panni del protagonista Patrick Bateman

, ricopre i panni del protagonista Patrick Bateman Willem Defoe , nel ruolo del detective Donald Kimball

, nel ruolo del detective Donald Kimball Jared Leto , interpreta Paul Allen

, interpreta Paul Allen Justin Theroux , nel ruolo di Timothy Brice, collega e amico del protagonista

, nel ruolo di Timothy Brice, collega e amico del protagonista Reese Whiterspoon, interpreta la fidanzata di Patrick Bateman, Evelyn Williams.

A rendere iconico questo film anche una colonna sonora capace di rimanere incollata all'immaginario collettivo e che utilizza pezzi come You Spin Me 'Round dei Dead or Alive, ma nella versione coverizzata dai Dope, Something in the air di David Bowie e If you don't know me by Now dei Simply Red.

New York, yuppies e omicidi, ecco la trama di American Psycho

É il 1987 e siamo a New York; sono gli anni d'oro dei giovani manager rampanti (poi definiti yuppies), abituati alla bella vita e alle belle donne, ai locali alla moda e della cocaina per reggere ritmi di vita quasi disumani.

Patrick Bateman ha tutto: soldi, una fidanzata ricca, bellissima e superficiale (così come le sue amanti), vestiti alla moda e tutto ciò che un uomo potrebbe desiderare.

Laureato ad Harvard, prima ancora dei 30 anni ha già trovato il suo posto nel mondo, un posto che in molti gli invidiano.

Ma la sua vita non si limita solo a questo.

A fare da contrappeso alle sue giornate, ci sono le notti, in cui il protagonista mostra il suo vero essere, quello di un vero mostro, un maniaco omicida che inizialmente si concentra principalmente su vittime indifese, come cani e senza tetto, uccidendole e torturandole, per poi finire in un tunnel che lo porterà ad avvicinarsi a vittime sempre più vicine a lui e alla sua quotidianità.

Bateman si troverà ad attirare l'attenzione del detective Donald Kimball che comincerà ad indagare su di lui.

Un film imperdibile, che con un umorismo cupo, riesce a creare uno splendido ritratto di tutte le contraddizioni dell'America di quegli anni.

