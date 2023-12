New Martina ha scritto un libro e dalla mezzanotte del 30 novembre è in pre-ordinazione. La data ufficiale dell'uscita è tra pochi giorni e i fan della tiktoker non vedono l'ora di acquistare il loro volume. Sono stati rivelati alcuni dettagli in merito al titolo, alla trama, dove acquistarlo e il prezzo del libro.

La tiktoker New Martina ha scritto un libro: trama, uscita, dove acquistarlo

Il titolo del libro è New Martina, la mia storia. Fenomeno per caso. La prefazione è stata realizzata dal cantautore e musicista Gigi D'Alessio e a supportare la tiktoker nella stesura del suo libro è stato il noto giornalista Gabriele Parpiglia. Il libro è scritto in maniera semplice, con un linguaggio attuale e giovanile. Impostato come un diario ed illustrato, New Martina, la mia storia. Fenomeno per caso, narra in 144 pagine dell'improvviso successo della giovane napoletana che realizza video sulla piattaforma social TikTok all'intero del negozio di famiglia. La casa editrice del libro di New Martina è la EPC.

Queste informazioni sono state diffuse dal sito Feltrinelli Ibs.it dove è possibile ordinare il libro che uscirà ufficialmente l'8 dicembre 2023. Il prezzo è di 13,20 euro/cent.

New Martina, sul suo profilo TikTok ha diffuso un video in cui parla del suo libro e ha reso noto che New Martina, la mia storia. Fenomeno per caso si potrà acquistare anche sul sito internet, su Amazon e sui siti delle librerie in cui sarà venduto il libro, come appunto Feltrinelli Ibs.it.

Chi è New Martina

New Martina è il nome d'arte di Carmen Fiorito. Nata e cresciuta a Napoli, passa molto tempo nel negozio dei genitori a cambiare pellicole e cover per smartphone. Durante le ore di lavoro, New Martina, aveva deciso di iniziare a riprendersi e pubblicare le sue giornate sul social TikTok.

Inizialmente poteva essere considerato solo un passatempo quello di New Martina, ma poi è diventato un vero e proprio lavoro in quanto ha ottenuto visibilità e successi economici.

La sua popolarità l'ha spinta ad aprire un negozio tutto suo e ad ampliare i suoi servizi. New Martina, adesso, realizza e vende anche le Marty Bag, che sono letteralmente borse a tracolla per cellulari, e ha creato una linea di bigiotteria.

Il negozio di New Martina si trova a Napoli, precisamente in Vico Ferrovia, nei pressi della stazione di Napoli Centrale. La vicinanza allo scalo ferroviario di Napoli permette a molti turisti e fan della giovane che si trovano nel capoluogo campano di usufruire dei suoi servizi e magari scambiare due chiacchiere con la famosa tiktoker ed imprenditrice.

Leggi anche: TikTok, un altro Paese lo vieta perché "disturba l'armonia sociale": ecco cosa succede