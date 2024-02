La playlist definitiva delle canzoni più virali su TikTok a febbraio 2024: ecco la top 20

L'ascendente influenza di TikTok nel modellare le tendenze musicali globali è un fenomeno che ha ridefinito i contorni dell'industria musicale. Questa piattaforma, con il suo dinamico ecosistema di contenuti brevi, ha il potere di trasformare brani sconosciuti in successi internazionali dall'oggi al domani.

A febbraio 2024, abbiamo assistito a una nuova ondata di canzoni diventate virali su TikTok e che oggi stanno spopolando non solo ai primi posti delle classifiche musicali, ma stanno anche influenzando i gusti e l'asticella verso cui si muove l'industria nel nostro Paese. Vediamo quali sono.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Canzoni Virali su TikTok a febbraio 2024 2. Come trovare canzoni virali su TikTok? 3. Qual è la canzone più usata su Instagram?

Canzoni Virali su TikTok a febbraio 2024

Il panorama musicale su TikTok a febbraio 2024 si è rivelato un crogiuolo di generi e stili, dimostrando ancora una volta la capacità della piattaforma di spingere al successo brani di varia provenienza.

La top 20 delle canzoni più utilizzate su TikTok offre uno spaccato interessante delle preferenze musicali del momento, abbracciando il rap, il pop, la musica elettronica e persino classici italiani reinventati per il pubblico moderno. Vediamo più da vicino alcuni di questi brani che hanno segnato il mese:

• STE – RED

• Artie 5ive & Rondodasosa – BOULEVARD

• Vale Lambo – Bee

• Calcutta – Controtempo

• Pitbull – Guantanamera (She’s Hot)

• SadTurs & KIID – CLAP CLAP (feat. Artie 5ive, Niky Savage)

• NUMB – NO LOVE

• El Chapo Junior & DJ Princex – Plaza Freestyle

• Eros Ramazzotti – Più bella cosa

• Enzuccio & Janax – MI SERVONO I SOLDI

• Sweet California – Me gusta

• Qua Solo – Mi prenderò cura di te

• Orchestra Jan Langosz & Coro Jan Langosz – Ma che bontà

• Coez – La tua canzone

• Simba La Rue – TUNNEL

• Takagi & Ketra & Shiva & ANNA – EVERYDAY (feat. Shiva, ANNA, Geolier)

• Lucio Dalla – Tu non mi basti mai

• Mida – ROSSOFUOCO

• Laura Pausini – Ascolta il tuo cuore

• Yung Snapp – Kiss You (F**k You) [feat. Geolier]

Come trovare canzoni virali su TikTok?

Trovare canzoni virali su TikTok è un'attività tanto divertente quanto strategica, soprattutto per chi opera nel mondo della musica, del marketing o semplicemente per chi desidera restare aggiornato sulle ultime tendenze.

Tramite l'algoritmo di TikTok, la pagina "Per te" offre una selezione personalizzata di video che la piattaforma ritiene possano interessarti. Spesso, i brani che compaiono frequentemente in questi video sono in fase di diventare virali o lo sono già. Presta attenzione ai brani ricorrenti nei video che ricevono molti "mi piace" e condivisioni.

TikTok è poi noto per le sue sfide hashtag, dove gli utenti creano contenuti attorno a un tema specifico, spesso accompagnati da una canzone. Controllando le sfide popolari, puoi identificare quali brani vengono utilizzati più frequentemente e quali stanno guadagnando popolarità.

Anche la barra di ricerca di TikTok può essere uno strumento potente da non trascurare. Cerca termini come "viral song", "trending music" o "dance challenge" per scoprire quali brani stanno facendo tendenza. Puoi anche cercare hashtag relativi alla musica per vedere quali brani vengono più condivisi.

Anche fuori da TikTok, molte piattaforme di streaming musicale come Spotify, Apple Music e YouTube Music curano regolarmente playlist dedicate alle canzoni virali su TikTok. Queste playlist sono aggiornate frequentemente e possono offrire una panoramica immediata dei brani più in voga.

Qual è la canzone più usata su Instagram?

Sui social del gruppo Meta la canzone più usata è "Cold Heart", nata dalla collaborazione tra Dua Lipa ed Elton John.

Tra i brani più usati nelle storie di Instagram, in particolare, ci sono:

1. Annalisa – Sinceramente 2. Mahmood – Tuta gold 3. Geolier – I p’ me, tu p’ te 4. Zerb feat. Sofiya Nzau – Mwaki 5. Ariana Grande – Yes, and? 6. Angelina Mango – La noia 7. Club Dog, Marracash – Nato per questo 8. Irama – Tu no 9. The Kolors – Un ragazzo una ragazza 10. Club Dogo, Elodie – Soli a Milano

LEGGI ANCHE: Sanremo 2024, ecco quale canzone "vince" su Spotify: la classifica dei brani più amati