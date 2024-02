Sanremo 2024, ecco quale canzone "vince" su Spotify: la classifica dei brani più amati

Annalisa, Mahmood, Dargen d'Amico, Emma e tanti altri ancora. Chi sono i cantanti di Sanremo 2024 che hanno già conquistato il pubblico? A rivelarlo è la classifica dei brani più ascoltati su Spotify, la piattaforma musicale più scaricata dagli utenti.

La classifica delle canzoni di Sanremo 2024 rivela gli artisti preferiti dal pubblico e le canzoni in gara più apprezzate.

Ai primi posti ci sono, come forse era prevedibili, artisti abituati ad essere in cima alle classifiche delle radio: Annalsia, Geolier e Angelina Mango. C'è da dire, però, che non sempre i preferiti dal pubblico si sono aggiudicati il primo posto nella competizione (caso emblematico quello di Vasco Rossi, che arrivò ultimo).

Ecco allora la classifica disponibile su Spotify delle canzoni di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, ecco le classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify

Il festival di Sanremo 2024 prosegue, tra musica di alto livello, qualche pettegolezzo e look estrosi. Ma quello che resta del festival, alla fine, sono le canzoni dei 30 interpreti, alcune delle quali hanno già raggiunto milioni id visualizzazioni. Ecco la classifica dei brani più ascoltati su Spotify:

• Sinceramente – Annalisa;

• I p’ me, Tu p’ te – Geolier

• La noia – Angelina Mango

• Fino a qui – Alessandra Amoroso

• Tuta Gold – Mahmood

• Un ragazzo una ragazza - The Kolors;

• Tu no - Irama

• Due altalene – Mr Rain

• Apnea – Emma

• Pazza – Loredana Bertè

• Tutto qui – Gazzelle

• Vai! – Alfa

• Casa mia – Ghali

• Ricominciamo tutto – Negramaro

• Onda alta – Dargen D’Amico

• Ti muovi – Diodato

• Fragili – Il Tre

• Click Boom! – Rose Villain

• Diamanti grezzi – Clara

• Autodistruttivo – La Sad

• Governo Punk – Bnkr44

• Finiscimi – Sangiovanni

• Capolavoro – Il Volo

• Il cielo non ci vuole – Fred De Palma

• La rabbia non ti basta – BigMama

• L’amore in bocca – Santi Francesi

• Spettacolare – Maninni

• Mariposa – Fiorella Mannoia

• Pazzo di te – Renga e Nek

• Ma non tutta la vita – Ricchi e Poveri.

Chi sono i favoriti del festival di Sanremo 2024

La classifica di gradimento delle canzoni non è necessariamente coincidente con i pronostici dei bookmakers. Secondo i rumos Annalisa, Alessandra Amoroso e Angelina Mango sarebbero tra le favorite. Sarà la volta di tre donne sul podio? Staremo a vedere, c'è da dire che negli anni passati la presenza maschile sul podio è stata predominante.

