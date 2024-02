Il meme del castoro cinese su TikTok: ecco la traduzione del discorso

Non bastano tutti i guru motivazionali del mondo per ottenere lo stesso effetto del castoro cinese che sta spopolando in questi giorni su TikTok.

Tutti lo amano, tutti lo cercano, ma da dove arriva questo nuovissimo meme? E soprattutto, cosa sta cercando di dirci? Sveliamo l’arcano!

Cos’è il meme del castoro cinese

Pur presentando una grafica che potrebbe non essere all'altezza delle aspettative odierne, gli animatori del castoro cinese hanno puntato tutto sull'espressività del personaggio, rendendolo incredibilmente coinvolgente.

Questa combinazione esplosiva tra uno stile di rendering che richiama gli anni '90 e una profonda espressività emotiva ha trasformato questo curioso personaggio in computer grafica nel meme più in voga su TikTok negli ultimi giorni - dopo naturalmente i meme di Sanremo 2024.

La sua popolarità testimonia come l'impatto emotivo possa trionfare sulla perfezione tecnica, rendendo il castoro cinese un fenomeno virale amato da migliaia di utenti.

La breve, ma intensa sequenza è infatti diventata virale grazie a un modello di CapCut (celebre app per la creazione di Reel e video TikTok) che gli utenti possono utilizzare per pubblicare il proprio meme del castoro cinese, inserendolo in qualsiasi contesto. E in qualsiasi contesto, risulta azzeccatissimo.

L’elemento più esilarante del meme sta però nel fatto che nessuno sappia cosa dica questo enigmatico personaggio – e nonostante ciò, chiunque lo incontri sulla propria pagina dei “Per Te” non può fare a meno che sentirsi motivato. Provare per credere.

L’origine del castoro cinese di TikTok

Secondo quanto riportato da Know Your Meme, il personaggio del castoro, che ironicamente è stato concepito come un orso, trae origine da un video diffuso da 乙人教动画 su BiliBili, un noto sito cinese, nel novembre del 2022.

Questa particolare animazione prende vita da un adattamento di una scena tratta da "A Better Tomorrow", un film del 1986 prodotto a Hong Kong sotto la regia di John Woo. In questa reinterpretazione, 乙人教动画 ha curiosamente trasformato l'attore protagonista in un orso.

Cosa dice il castoro cinese di TikTok?

Se gli effetti motivazionali del castoro di TikTok non prescindono dalla comprensione delle parole che dice, in molti sono curiosi di conoscere la traduzione del suo sentitissimo discorso. Di seguito, abbiamo parafrasato le sue parole:

Sono guidato dai miei valori e rifiuto di trascorrere l'esistenza accanto a chi non mi rispetta. Mi vedi forse come un disperato? Ho pazientato tre anni in attesa di un'occasione. Sono determinato a combattere fino all'ultimo respiro. Non per affermare la mia superiorità, ma per annunciare a tutti che riconquisterò ciò che mi è stato tolto.

Che dire, niente meno che la saggezza che ci aspettavamo dal meme del castoro cinese!