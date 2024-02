Da Ghali a La Sad, ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2024

Molti aspettavano Sanremo 2024 solo per realizzare meme da condividere sul web: ecco quali sono i più divertenti della prima serata.

Da Ghali paragonato alla Fata Turchina (per il suo vestito) al collegamento tra Amadeus e Cillian Murphy nel film "Oppenheimer", fino alla frecciatina di Fiorello a Chiara Ferragni ("Ama pensati libero... è l'ultimo"): questi sono solo alcuni dei meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2024.

L'arrivo di Ibrahimovic, il siparietto di Marco Mengoni (co-conduttore della prima serata nelle vesti di comico) e le incursioni di Fiorello: ecco come ha reagito il web ai momenti più divertenti della prima serata del Festival di Sanremo 2024 e quali sono stati i meme più condivisi sui social.

Sanremo 2024, i meme più divertenti

C'è chi sin dall'inizio della prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha lanciato meme divertenti sulla durata della diretta: dalla nave Costa Smeralda è spuntata la scritta "Ho già sonno", e come dargli torto. D'altronde questa è solo la prima di cinque lunghe puntate.

Nell'annunciare il primo cantante in gara (Clara), invece, Amadeus è tato paragonato a Cillan Murphy del film Oppenhemer mentre cerca di interpretare il fisico americano a cui si deve l’invenzione della bomba atomica.

Per non parlare delle battute sulla canzone si Sangiovanni, che per molti è stata di difficile comprensione.

Sanremo 2024, la frecciatina a Chiara Ferragni

E nemmeno a metà serata, Fiorella ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni portando uno striscione come mantello: "Ama pensati libero... è l'ultimo".

Il riferimento è chiaramente al vestito che Chiara Ferragni aveva indossato lo corso anno a Sanremo con la scritta "Pensati libera" sul retro. L'infleuncer ha pubblicato una stories sui social in risposta alla frecciatina, accogliendola con divertimento.

Per quanto riguarda, Amadeus, invece, il riferimento è alla sua ultima conduzione del Festival di Sanremo, che per molti è una brutta notizia. Anche su questo sono stati costruiti dei meme divertenti: per esempio, il paragone con il video di Paolo Bonolis.

Sanremo 2024, look insoliti per Ghali, La Sad e Loredana Bertè

Un alto meme che sta facendo il giro del web riguarda Ghali: nell'esibizione della prima serata del Festival, il cantante (alla sua prima partecipazione) ha scelto un abito che non è passato assolutamente inosservato.

Molti utenti lo hanno paragonato proprio alla Fata Turchina per il completo azzurro cielo pieno di brillantini e paillettes.

I La Sad, invece, hanno scelto delle acconciature colorate e strampalate che sono rimaste impresse nella mente di tutti e hanno portato all'associazione con Sailor Moon.

Meme anche per Loredana Bertè, prima in classifica al termine della prima serata del Festival: il look scelto dalla cantante ha spinto gli utenti del web a un paragone molto particolare, ovvero lo smart working. La battuta fa riferimento al fatto che, lavorando da casa, spesso ci si veste bene solo nella parte superiore del corpo (quella che esce nella videocamera in caso di call).

Meme su Marco Mengoni, co-conduttore a Sanremo 2024

La co-conduzione di Marco Mengoni a Sanremo 2024, che lo vede impegnato nelle vesti di comico piuttosto che cantante, è piaciuta molto al pubblico. Non sono però mancati i meme divertenti su alcuni particolari momenti della serata.

Al suo primo ingresso, per cantare "Due vite" la canzone vincitrice della scorsa edizione, Mengoni ha deciso di indossare una maglietta decisamente particolare, che è stata associata a un centrino.

Rientrato qualche esibizione dopo, Mengoni ci ha fatto divertire con tutti i gadget che si è portato a Sanremo per non farsi trovare impreparato: diceva che avrebbe studiato, e infatti lo abbiamo promosso.

Allo scoccare della mezzanotte, tutti sono diventati pazzi per il medley di Marco Mengoni: un'esibizione da brividi che ha coinvolto tutti.

Ricchi e Poveri "impacchettati" e Amadeus "stanco"

Che dire poi dell'outfit dei Ricchi e Poveri, "impacchettati" tra loro in un fiocco rosso e protagonisti di moltissimi meme sul web: alcuni li hanno paragonati a quelle persone che, magari sul divano di casa, si avvolgono in un caldo plaid per guardare la serata d Sanremo 2024.

Attiviamo ormai al termine della puntata, attorno all'1:30, quando Marco Mengoni ricorda Anna Marchesini e si improvvisa attore di teatro Shakespeariano. Amadeus è visibilmente stanco, come dimostra la sua espressione, ripresa in numerosi meme.