Ufficiale, John Travolta Sanremo 2024: colpaccio per Amadeus

Dopo il "no" di Sinner, Amadeus tira fuori un asso nella manica: sul palco dell'Ariston torna John Travolta! Ecco in quale serata lo vedremo.

Sarà un festival di Sanremo degno delle aspettative? L'attesa sta per terminare: da martedì 6 febbraio fino a domenica 11 febbraio il palco dell'Ariston sarà solcato da cantati e ospiti internazionali.

Dopo Roberto Bolle e il pianista Allevi, Amadeus tira fuori un asso nella manica per stupire i telespettatori: John Travolta! Con questa "chicca" il conduttore vuole chiudere in bellezza la sua ultima edizione di Sanremo in veste di conduttore. Con Travolta Amadeus intende "rimediare" al "no" del campione di tennis Sinner?

John Travolta a Sanremo 2024, ecco i dettagli

Le sorprese del festival della musica italiana non sono finite: una star di Hollywood sta per salire sul palco. John Travolta è uno degli ospiti di Sanremo 2024 e non è la prima volta che viene invitato alla kermesse musicale.

L'attore di fama internazionale ha partecipato al festival come ospite nel lontano 2006, quando è stato coinvolto in un surreale sketch con Vittoria Cabello alle prese con un massaggio ai piedi. All'ora alla conduzione del festival c'era il comico Giorgio Panariello.

Cosa sappiamo sul cachet richiesto dall'attore? Per ora poco o nulla, sicuramente sarà una cifra a molti zeri; si spera che l'esborso venga ricompensato da una esibizione degna di nota e non da una semplice passeggiata sul palco come, purtroppo, è avvenuto in passato con diversi ospiti internazionali.

Una finestra sul cinema di Hollywood

Travolta non è l'unico attore di fama mondiale che sarà ospite del festival, insieme a lui Russell Crowe. Resta ancora da chiarire se i due big del cinema saranno presenti insieme, nella stessa serata, oppure in serate separate.