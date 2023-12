Chi è Geolier, vita privata, canzoni famose e carriera del rapper napoletano

Geolier, classe 2000, è un giovane rapper nato e cresciuto a Napoli. La sua carriera è decollata in soli quattro anni e in breve tempo è diventato una figura di spicco della scena rap italiana collaborando con diversi artisti affermati.

Nel 2020 è sulla bocca di tutti con il singolo M' Manc, pubblicato insieme a Sfera Ebbasta, che diventa subito una hit e da allora non ha fatto altro che collezionare successi. Nel 2024 raggiunge un grande traguardo: l'opportunità di gareggiare tra i Big al Festival di Sanremo, la manifestazione canora più importante per la carriera di un artista in Italia.

Scopriamo insieme chi è Geolier e come è iniziata la sua fantastica carriera.

Chi è Geolier: l'infanzia e l'esordio nel mondo della musica

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, nasce a Napoli il 23 marzo 2000. Cresce con la sua famiglia nel quartiere Secondigliano del capoluogo campano e l'esperienza in questo quartiere difficile segnerà profondamente la sua vita e la sua musica.

La sua infanzia è dura, ma il rapper la ricorda comunque con gioia. Ne ha parlato in un intervista nel 2019, poco dopo l'uscita dei suoi primi successi:

Crescere a Secondigliano ti dà una marcia in più. La mia è stata un’infanzia da grande. Ho fatto le mezze giornate a lavoro quando ancora andavo a scuola. Non ho mai chiesto soldi a mia mamma. Me li metteva lei sul comodino

La passione per la musica rap nasce quando Emanuele era solo un bambino. A soli cinque anni ascolta l'album Get Rich or Die Tryin' di 50 Cent e se ne innamora immediatamente. Da quel momento non abbandonerà mai questo genere. A 12 anni scrive la sua prima canzone e poco dopo si avvicina al mondo del freestyle, entrando in un gruppo.

Sceglie il suo nome d'arte quando era solo un ragazzino: "geolier" è un termine francese che si può tradurre come "secondino", che è il modo in cui sono chiamati gli abitanti del quartiere di Secondigliano.

Nel 2018 esordisce sulle scene musicali con un singolo dedicato proprio al suo quartiere di origine, P Secondigliano, scritto insieme al rapper napoletano Nicola Siciliano. In breve tempo, il pezzo va virale sul web.

Il successo di Geolier decolla e il giovane rapper viene subito notato da diversi artisti affermati. Geolier collabora con moltissimi rapper e trapper, ma non solo. Tra i nomi più conosciuti ci sono Emis Killa, Rocco Hunt, Lazza, Gue, la Dark Polo Gang, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, che lo include nel suo progetto Buongiorno, un album di nuove versioni dei suoi più grandi successi. Dal 2019, inoltre, Geolier fa parte dell'etichetta del celebre rapper Luchè, che punta sui talenti campani.

Il 10 dicembre 2019 esce il suo primo album in studio, intitolato Emanuele. L'album è stato pubblicato dalla BMF Music e della Universal Music e contiene alcune tracce in collaborazione con importati nomi della scena rap come Luchè, Emis Killa e Gue. Quando esce, l'album raggiunge il terzo posto in classifica. L'anno dopo esce una seconda versione di Emanuele con sei tracce bonus.

Il 2020 è un anno di svolta per Geolier. Il rapper pubblica M' Manc insieme a Sfera Ebbasta e il pezzo scala tutte le classifiche, debuttando al primo posto e ottenendo quattro dischi di platino in Italia.

Il secondo album e la partecipazione a Sanremo 2024

Dopo due anni intensi, segnati da diverse collaborazioni importanti che lo vedono comparire negli album di moltissimi suoi colleghi, Geolier torna a dedicarsi ai suoi brani nel 2023.

Il 6 gennaio 2023 esce il suo secondo album in studio, Il coraggio dei bambini, pubblicato da Columbia e Sony Music Italy. Il coraggio dei bambini parla di amicizia, amore e famiglia e, infatti, il brano intitolato Ricchezza è dedicato al padre del rapper. L'album è stato anticipato dal singolo Chiagne, una collaborazione con Lazza e Takagi & Ketra. Il coraggio dei bambini è un enorme successo e debutta al primo posto in Italia. Escono anche alcune tracce bonus, tra cui Ultima canzone in duetto con Giorgia.

Geolier, poi, è protagonista di una delle hit più recenti nel panorama musicale italiano: il brano Everyday di Takagi & Ketra con Shiva e ANNA. La canzone ha debuttato al primo posto in Italia e dalla sua uscita in ottobre è diventata un tormentone in radio e nelle playlist degli amanti della musica rap e trap.

Il 3 dicembre il direttore artistico di Sanremo 2024 Amadeus ha annunciato la presenza di Geolier tra i cantanti in gara della 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Il giovane rapper napoletano ha condiviso la gioia per la notizia con i suoi followers su Instagram, pubblicando il video della sua reazione all'annuncio.

La vita privata di Geolier

Geolier è fidanzato da diversi anni con la giovane influencer Valeria, conosciuta con il nome d'arte di Vd'a. I due sono molto affiatati e i fan amano i contenuti che i due pubblicano su TikTok e con cui si sono guadagnati il soprannome di Ferragnez napoletani.

In un intervista Geolier ha parlato della sua relazione con Valeria:

Con Valeria c’è grande sintonia. E siamo uniti da tanto tempo. Lei ha insegnato a me tantissime cose e viceversa diverse altre ne ho insegnato io a lei. Tra noi due c’è un confronto costante ma soprattutto magnifico.

