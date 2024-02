Tutto su Marco Mengoni: chi è il cantante tra vita privata, canzoni famose e curiosità

Alzi la mano chi non ha mai sentito alla radio uno dei tanti successi di Marco Mangoni. In pochi anni, grazie al suo incredibile talento, di strada ne ha fatta tanta: dal palco di X Factor a quello più prestigioso di tutti di Sanremo.

Scopriamo di più su di lui, se è fidanzato, qual è il suo sport preferito e come ha raggiunto il meritato successo.

Marco Mengoni, chi è come è diventato famoso

Marco è nato a Viterbo nel 1988, nel giorno di Natale, e fin da piccolissimo si avvicina al mondo musicale. Durante il periodo della scuola superiore, inizia un percorso di studi in una scuola di musica, dove spiccherà subito per il proprio talento vocale. Il ragazzo si esibisce in gruppo in qualche locale, ed era facile intuire che questo periodo di gavetta fosse solo l’inizio di un lungo percorso. Un amico, Francesco, gli fa notare come avesse una voce fuori dal comune, mentre suonavano assieme nel gruppo Brainless.

Dopo la scuola decide di spostarsi a Roma, e nella capitale prosegue il suo percorso di studi all’università di lingue. Tuttavia, data la grande passione per la musica, nel 2009 decide di scommettere su sé stesso, e si presenta alle selezioni di X-Factor. Come tutti sappiamo, l’artista si ritrova poco dopo ad essere il vincitore della terza edizione del talent, e da lì la sua vita cambia radicalmente, tanto da essere oggi uno dei simboli della scena italiana del panorama pop.

Da lì la sua carriera è stata tutta in salita: con tour negli stadi, dischi di platino, successi, record su Spotify e milioni di ascoltatori, l’artista è riuscito a mantenere sempre alto il proprio nome dopo il talent.

Il suo ultimo progetto è una serie di album, di cui il primo Materia (Terra), è uscito nel 2021, mentre il secondo Materia (Pelle), è stato rilasciato nel 2022. In attesa di Sanremo quindi, non manca sicuramente musica da ascoltare, per conoscere meglio questo cantante e personaggio cardine tra gli interpreti italiani.

Leggi anche: Dove vive Marco Mengoni? Ecco la casa dove l'arte è l'arredamento principale

5 curiosità su Marco Mengoni, dallo sport al suo colore preferito

Ecco alcune curiosità poco note sul cantante, che permettono di conoscere meglio l'artista:

• il colore preferito di Marco Mengoni è il blu

• oltre alla musica, porta avanti un podcast molto seguito: Riff

• il suo sport preferito è l'equitazione

• ha un rapporto molto stretto con i propri cari: il padre per lui è un esempio di buona volontà e sacrificio per la famiglia

• ama cucinare

Marco Mengoni è fidanzato?

Una domande che tutti i suoi fan si pongono riguarda la sua vita sentimentale e privata, Marco Mengoni è innamorato o fidanzato? Al riguardo il cantante è estremamente riservato, non ama porsi delle etichette, infatti vuole semplicemente definirsi un essere umano, come lo siamo tutti.

Ha sempre cercato di stare distante da pettegolezzi, e domande in merito a partner, relazioni, convivenze… Fortunatamente per l’appunto pochissimo si sa dell’artista, che non si è mai aperto in merito alle proprie esperienze e affetti privati.

Molti gossip sono stati portati avanti anche in merito alle sua omosessualità, ma anche in questo caso riteniamo non sia importante definire o dover far scalpore su una preferenza sessuale, sia egli etero, omosessuale, bisessuale… l’artista stesso ha parlato molte volte della sessualità in maniera indefinita e non etichettata, così come tanti altri personaggi, che hanno anche fondato la propria identità su una personalità eccentrica che fonde elementi canonicamente femminili insieme ad altri maschili.

Marco ha una personalità particolare: infatti sottolinea quanto sia importante per lui, ritagliarsi degli spiragli di vita vera, all’interno di una vita sicuramente destabilizzante e sotto i riflettori. La necessità di mantenere abitudini semplici come andare al supermercato, stare a casa con gli amici o cucinare con la famiglia, dimostrano la genuinità di questo artista, che anche per questo è tanto amato da milioni di fans.

10 canzoni famose di Marco Mengoni

I successi di Mengoni sono innumerevoli, basti pensare che ogni sua tappa del tour va sold out. Ovunque si esibisca gli stadi sono colmi di fan che cantano a squarciagola i suoi brani più famosi. Ecco le 10 canzoni che lo hanno consacrato tra gli artisti italiani più ascoltati di sempre: