Giulia Ottorini: ecco chi è la content creator nel mirino della guardia di finanza

Giulia Ottorini è un volto molto noto, non solo grazie ai numerosissimi utenti che la seguono sui social network, ma anche perché è tra gli influencer che sono finiti nell'inchiesta della Guardia di Finanza di marzo 2024.

La giovane content creator ha attirato l'attenzione del Fisco a causa di un video pubblicato su TikTok un anno prima, poi rimosso dal suo profilo, in cui raccontava quanto aveva speso in un mese. Il problema è che, tra gli oltre 30.000 euro di uscite, la ragazza ha dichiarato che 9.800 euro erano in contanti.

È quindi compito della finanza stabilire da dove provengono quei soldi, a cosa vengono destinati e se ci paga sopra regolarmente le tasse.

Avendo attirato i riflettori su di sé, in molti si stanno chiedendo chi é Giulia Ottorini. Scopriamo quindi tutte le informazioni sulla vita privata e la carriera dell'influencer.

Sommario:

1. Giulia Ottorini? Chi è, età e come è diventata famosa 2. Giulia Ottorini si è lasciata? 3. Nuove regole dell'AGCOM per gli influencer

Giulia Ottorini? Chi è, età e come è diventata famosa

Giulia Ottorini è nata a Bologna il 25 febbraio del 2002. Sua madre è italiana, mentre suo padre non è presente nella sua vita, poiché non l'ha mai riconosciuta. Il nonno, come racconta in un video sui social, è giamaicano.

Ha iniziato a ballare all’età di dodici anni, e proprio grazie al ballo twerk è diventata famosa. Infatti, la sua carriera sui social è cominciata dopo aver vinto un contest di twerk organizzato da Felisja Piana, in arte Fishball.

Ad oggi i principali profitti della giovane derivano dalla sua attività su Onlyfans, piattaforma per la condivisione di contenuti per adulti a pagamento.

Giulia Ottorini si è lasciata?

Giulia Ottorini ha raggiunto ulteriore notorietà grazie alla sua relazione con Mambolosco, rapper classe 1991, giunta al termine a novembre 2023.

Ad oggi, parrebbe che la creator sia fidanzata. A rivelarlo è stata proprio lei attraverso il suo profilo Instagram. In un box domande, che permette di interagire direttamente con i followers, un utente le ha chiesto: "Vita sentimentale?", e lei ha risposto "Complicata ma felice".

La tiktoker non ha però rivelato nient'altro a riguardo, quindi c’è chi ipotizza che possa trattarsi di un ritorno di fiamma con l’ex Mambolosco, e chi invece sostiene che si tratti un'altra persona.

Nuove regole dell'AGCOM per gli influencer

A gennaio 2024, dopo il caso del pandoro di Chiara Ferragni, il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato delle nuove linee guida per gli utenti con più di 1 milione di followers sui social.

Le nuove regole per gli influencer prevedono maggiore trasparenza sulle sponsorizzazioni pubblicitarie.

Proprio i contenuti commerciali sono, in quasi la totalità dei casi, la componente principale di guadagno per chi fa questo nuovo lavoro. Quindi è necessario che vi sia una regolamentazione adeguata a proteggere i consumatori.

Purtroppo non tutti seguono le normative. Infatti, come emerge dall'ultimo report della Commissione Europea, l'80% dei post pubblicitari degli influencer non sono dichiarati.