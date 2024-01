Agcom, arriva la stretta per gli influencer in Italia: nuove regole e multe salatissime

Pronta la stretta per gli influencer con più di 1 milione di followers: Agcom cambia le regole e prevede multe salatissime per i trasgressori. Ecco le novità.

Stretta in arrivo per gli influencer con più di 1 milione di followers: l'Agcom ha approvato un pacchetto di nuove regole per quanto riguarda le sponsorizzazioni pubblicitarie, con multe salatissime per i trasgressori.

Ecco quali sono le novità e come dovranno comportarsi gli influencer nel caso di collaborazioni o campagne pubblicitarie.

Agcom approva le nuove regole per gli influencer

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato all'unanimità le linee guida per gli influencer con più di 1 milione di followers. La stretta si è resa necessaria in seguito al caso Pandoro Gate che ha coinvolto Chiara Ferragni e l'azienda Balocco.

Le nuove regole prevedono maggiore trasparenza sulle sponsorizzazioni pubblicitarie, in modo da evitare frodi ai consumatori.

Le principali regole per gli influencer, in merito alle campagne pubblicitarie, riguardano alcuni punti:

• obbligo di riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto, in modo chiaro e riconoscibile;

• misure in materia di comunicazioni commerciali e tutela ai diritti della persona;

• meccanismo di richiami per la rimozione o l'adeguamento dei contenuti non conformi.

Scendiamo più nel dettaglio e cerchiamo di capire che cosa cambia per gli influencer e cosa prevede la nuova stretta dell'Agcom.

Influencer, come cambia la pubblicità sui social

A livello pratico, la regola principale è quella di inserire un chiaro riferimento alla natura pubblicitaria del contenuto, che lo renda facilmente riscontrabile e verificabile qualora si tratti di una sponsorizzazione.

Il codice prevede anche l'adozione di "sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer", con l'obiettivo di avviare un tavolo tecnico per l'adozione di un codice di condotta che gli influencer dovranno tenere.

A questo tavolo parteciperanno non solo esperti e tecnici dell'Agcom, ma anche intermediari tra influencer e aziende.

Come ha sottolineato l'Autorità, questa iniziativa "è in linea con altre iniziative nazionali adottate da altri Stati membri dell'Unione e con le analisi e le soluzioni proposte in relazione alle attività degli influencer dal Gruppo dei regolatori europei dell'audiovisivo - Erga".

Influencer, a chi si rivolgono le nuove regole?

Una precisazione importante sulle nuove regole dell'Agcom è doverosa: l'Autorità ha fissato dei paletti esclusivamente per alcune categorie di influencer.

In particolare, sono tenuti a rispettare le norme tutti gli influencer:

• operanti in Italia ;

• influencer e content creator che raggiungono almeno un milione di follower sulle varie piattaforme o social media su cui operano;

• hanno superato su almeno una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2%.

I micro influencer, o coloro che non soddisfano le condizioni di cui sopra, per il momento sono esclusi dalla stretta.

Multe salate ai trasgressori: cosa è vietato

Per gli influencer con oltre 1 milione di followers che non rispetteranno le suddette regole sono previste sanzioni salatissime:

• da 10mila a 250mila euro in caso di mancata trasparenza pubblicitaria;

• da 30mila a 600mila euro in caso di inadempienza agli obblighi di tutela dei minori e di trasparenza societaria.

Il Corriere della Sera ricorda, infine, che è vietato promuovere prodotti con nicotina, pubblicizzare alcool e gioco d'azzardo.