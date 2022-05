Tutto sulla storia dell'ex mistico e veggente diventata famosa nei salottini della tv come showgirl e arrestata per truffa aggravata. Anche Le Iene indagano sul caso.

Ci sono persone che vivono più di una vita, come Paola Catanzaro che da veggente conosciuto come Paolo il Mistico, ha intrapreso un percorso per diventare donna, per poi buttarsi nella carriera di showgirl e aspirante attrice utilizzando il nome d'arte di "Sveva Cardinale".

Ci sono poi anche persone a cui, di vita, ne basterebbe anche solo perché sono costretti ad affrontare periodi davvero bui. Spesso per trovare un po' di speranza si aggrappano alla fede e questo le rende le vittime perfette di sedicenti rappresentati di chissà quale forza divina che, purtroppo, non si fanno alcun tipo di scrupolo a lucrare sulle disgrazie altrui.

Ed è proprio quello che è successo ad alcune persone che sul loro cammino hanno incontrato Paola Catanzaro quando, nella sua prima vita, si faceva chiamare Paolo il Mistico. Persone che hanno trovato la forza di denunciare, portando a galla una storia che, più che del sovrannaturale e del divino, ha davvero dell'assurdo. Ma andiamo con ordine.

Chi è Paola Catanzaro: tutto sull'ex veggente accusata di truffa

Lo scorso dicembre 2021 si è concluso il processo a carico di Paola Catanzaro, condannata a 6 anni e mezzo per raggiro ai danni di alcune vittime ignare che si sono rivolte a lei quando ancora si spacciava per veggente e mistico. Stando a quanto emerso dalle indagini e dalla raccolta di diverse denunce tutte indirizzate a Paola Catanzaro, la donna avrebbe chiesto grosse somme di denaro in cambio di fantomatici benefici, arrivando ad accumulare una cifra di circa 4milioni di euro. A finire nei guai, insieme a lei, anche il marito Francesco Rizzo.

Tutto ha inizio nel 2017, quando alla trasmissione de Le Iene arrivano le prime testimonianze delle vittime, che avevano creduto alle apparizioni raccontate dall'allora Paolo il Mistico. I loro soldi - diceva il veggente - sarebbero stati destinati a progetti religiosi o comunque volti al bene comune.

Nel corso del tempo sono state registrate tutte quelle prove che sono servite alla Guardia di Finanza per arrestare Paola ed il marito con l'accusa di truffa aggravata e associazione a delinquere. La coppia in un primo momento è stata anche condannata agli arresti domiciliari in attesa del processo.

Dalle prime apparizioni divine al percorso per diventare donna

Secondo quanto raccontato dai malcapitati che si sono fidati delle sue parole, Paolo aveva solo 15 anni quando, per la prima volta, ha affermato di aver visto la Madonna. Da quel giorno aveva iniziato a celebrare messe in una chiesa sconsacrata, alla presenza di alcuni fedeli poi diventati sempre più numerosi grazie alla crescita della sua notorietà.

Dopo alcuni anni, nel 2014, Paolo è volato in Thailandia per sottoporsi all'operazione che gli ha permesso di diventare donna. Allora era un argomento poco sentito, quasi tabù, cosa che ha dato modo all'ex mistico di presenziare in diversi salotti televisivi per raccontare il proprio percorso di cambio di genere, omettendo ovviamente, la parte precedente di tutta questa storia, in cui approfittava della buona fede delle sue vittime.