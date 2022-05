Con l'alzarsi delle temperature e l'arrivo imminente della bella stagione è inevitabile iniziare a pensare a dove trascorrere le proprie ferie o più semplicemente i prossimi weekend al riparo dal caldo afoso delle città. Ma se l'organizzazione è più semplice per quanto riguarda un viaggio senza animali, purtroppo chi in famiglia ha anche un amico a quattro zampe non può ancora affermarlo del tutto.

Sebbene siano stati fatti dei passi avanti rispetto al passato infatti, c'è ancora molto da fare per contrastare sempre di più il fenomeno dell'abbandono, che riscontra sempre un forte aumento nei mesi esitivi, proprio in concomitanza con le vacanze.

Siamo sicuri comunque, che i nostri lettori siano dei grandi amanti degli animali ed è proprio a loro (e ai loro dolci compagni di vita pelosi) che il nostro articolo è indirizzato. Quali sono le spiagge attrezzate per cani lungo le nostre coste? Scopriamo quelle delle Regioni più gettonate e l'alternativa delle spiagge libere.

Spiagge attrezzate per cani: le migliori lungo le coste italiane

Lungo le coste del nostro Bel Paese si possono trovare diverse strutture attrezzate per cani e i padroni che ovviamente li accompagnano, dotate di tutto quello di cui c'è bisogno per trascorrere un soggiorno marino in serenità.

Alcune di queste, per esempio, hanno addirittura doccette riservate ai pelosi e una zona a loro dedicata in cui possono fare il bagno in tranquillità. Soprattutto, cosa non da poco, in alcuni casi su richiesta è possibilie far vedere il proprio cane da un veterinario.

Veneto:

Bau Beach a Caorle, sul Lungomare di Trieste:

La Spiaggia di Pluto, a Bibione

Emilia Romagna:

Bagno 81 No Problem, sul lungomare Giuseppe di Vittorio a Rimini

Liguria:

Rin Tin Beach, a Pietra Lugure

Baba Beach, ad Alassio

Toscana:

Puntone Beach, a Scarlino

Pascià Glam Dog Beach, a Piombino

Fuorirotta Beach Club, Località La Canova a Marina di Grosseto

Dog Beach, a San Vincenzo

Sardegna:

Porto Fido, a Santa Teresa Gallura

Puglia:

Il Santos, Litoranea per Savelletri a Torre Canne

Lido Coiba, a Meledugno

Salento:

Lido Sole Luna Bau Beach, a San Cataldo

Eden Salento Agri Beach, a Marina di Pescoluse

Leggi anche: Bandiere Blu 2022, ecco le migliori spiagge d'Italia

Un'alternativa? Le spiagge libere

Per quanto riguarda le spiagge italiane non esiste una legge che vieti l'ingresso nelle spiagge libere agli animali e in questo caso in particolare ai cani. Tuttavia è sempre meglio informarsi sull'esistenza di particolari divieti tramite i siti dei Comuni in cui si intendono passare le proprie vacanze. In questo modo si eviterà di incorrere in sanzioni.

In generale, il comportamento da adottare per una convivenza pacifica tra persone ed animali è lo stesso che è richiesto nelle spiagge attrezzate, ma con qualche accortezza in più. Nelle spiagge libere, per esempio, bisognerebbe prestare più attenzione a non invadere gli spazi altrui, anche per non creare eventuali disagi ai nostri pelosi.

Inoltre bisogna impegnarsi un po' di più a tenere pulita la spiagga portando via con noi i nostri rifiuti e quelli dei nostri animali. No, non esiste seppellirli sotto centimetri di sabbia! Assicuratevi poi di avere sempre a disposizione dell'acqua, non solo per mantenere idratati i cani, ma anche per pulire dove sporcano.

Le principali regole da tenere in spiaggia per una buona convivenza

Partiamo dal presupposto che una prima regola da tenere in spiaggia per una buona convivenza tra cani ed esseri umani è, banalmente, rispettare le regole del lido attrezzato in cui voi e i vostri cani deciderete di trascorrere la giornata.

Secondo la legge inoltre, per i cani in spiaggia sono assolutamente obbligatori la museruola e il guinzaglio. Impossibile infatti andare sulla fiducia del padrone, un cane può essere molto territoriale e di conseguenza non andare d'accordo con cani a lui sconosciuti. Per sicurezza è quindi necessario l'utilizzo di questi strumenti. Ma diciamolo, è necessario anche per la sicurezza del padrone e del cane che li indossa, visto che nel caso di aggressione si rischiano sanzioni molto gravi.

Assolutamente necessari anche tutti gli accessori per raccogliere i bisogni dei vostri amici animali. Mantenere uno spazio pubblico pulito infatti è un segno di civiltà che andrebbe rispettato sempre, anche in questo caso. In ultimo ma non certamente per importanza bisogna prestare attenzione a tutte quelle accortezze che riguardano il benessere dei nostri animali.

Assicuratevi per esempio di avere sempre con voi dell'acqua fresca (non fredda, mi raccomando!) e che ci sia abbastanza ombra per il vostro cane che altrimenti, proprio come noi umani, rischierebbe di stare molto male a causa del troppo sole. Al termine di ogni bagnetto in mare poi, sciacquateli sotto l'acqua dolce delle docce per togliere l'acqua salata che potrebbe irritare la pelle delicatissima.