Chi è nato negli anni Novanta avrà sicuramente trascorso gran parte dei suoi pomeriggi a giocare a Super Mario, il videogioco incentrato sul celebre idraulico, che ha avuto molta popolarità in quel periodo.

La sua fortuna è dovuta a molti fattori. In primis si tratta di un gioco che ha come protagonista una persona comune. L’idraulico, per l’appunto, è una figura molto frequente che chiunque può incontrare. Niente spade e sangue, quindi, ma solo un cappellino e la tuta da lavoro. E proprio nella sua semplicità è stato apprezzato da tantissimi utenti/giocatori in tutto il mondo.

Ora sta per diventare un film di animazione. Scopriamo insieme i dettagli della pellicola.

Super Mario: quando esce e dove vedere il film

La pellicola uscirà il prossimo anno, più precisamente il 7 Aprile in America. Per quel che riguarda la data italiana, non c’è stata ancora nessuna comunicazione ufficiale, dovremo sicuramente attendere il nuovo anno.

Super Mario Bros – Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic e potrà essere visto nelle sale cinematografiche in tutto il mondo l’anno prossimo. In passato sono stati pubblicati altri film sul famoso idraulico. Tra questi, ricordiamo un live action in cui i fratelli Mario e Luigi erano interpretati da Bob Hoskins e John Leguizamo. Ma, ci sono stati anche tre serie d’animazione e un film di animazione di produzione giapponese.

Trama e cast del film d'animazione

La trama si basa sui due idraulici, Mario e suo fratello Luigi, che intraprendono un’avventura in un labirinto sotterraneo per salvare la Principessa Peach.

Il cast di attori doppiatori di Super Mario Bros è composto da Chris Pratt, che dà la voce a Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Jack Black presterà la sua voce all’antagonista del film, il temibile Bowser, mentre Seth Roger sarà la voce del gorilla Donkey Kong.

Per quel che concerne i doppiatori italiani, non si sa ancora nulla. Il 6 ottobre alle ore 22 è uscito il trailer ufficiale che ha provocato un’ondata di commenti positivi da parte dei fan che attendevano da tempo questo momento.

