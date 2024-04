Tende, come lavarle: 6 consigli per un fai da te impeccabile ed economico

Spesso di ricorre alla lavanderia, per non rovinarle. Seguendo questi consigli però si possono lavare le tende in lavatrice e senza costi aggiuntivi.

Belle e spesso indispensabili, sono però anche impegnative, per quanto riguarda lavaggio e stiratura. Operazioni tuttavia necessarie, per mantenerle profumate e in ordine.

Come lavare le tende senza troppa fatica, ora che le pulizie di primavera sono alle porte?

Ecco alcuni suggerimenti per averle come nuove e pulite a dovere ma senza stropicciarle troppo.

Come si lavano le tende in lavatrice

Considerando che le tende non presentano macchie difficili da togliere ma solitamente si tratta di rinfrescarle dalla polvere e dagli odori, è sufficiente utilizzare il lavaggio in lavatrice a freddo e con programma delicato.

Al massimo la temperatura può raggiungere i 30°C, ovviamente senza ricorrere alla centrifuga.

In linea di massima, non ci sono controindicazioni nel lavare le tende in lavatrice ma è sempre bene prestare attenzione al tipo di tessuto pulire. Quelli più delicati sono il lino e la seta e spesso i sintetici necessitano del lavaggio a secco, per non rovinarli.

Per quanto riguarda il detersivo da utilizzare, la scelta deve necessariamente ricadere su uno delicato e neutro: oggigiorno la scelta è ampia, anche tra i detergenti ecologici.

Prima di inserire le tende in lavatrice, è indispensabile rimuovere ogni gancio ed eventuali bottoncini, per evitare che si incastrino nel tubo di scarico dell’acqua, rovinando la lavatrice.

Particolare attenzione va prestata proprio alle tende con gancetti o che presentano occhielli di vario materiale. Ad esempio quelli in legno, vanno rimossi e lavati manualmente.

Diverso il discorso per quanto riguarda le tende con gli occhielli metallici incorporati. In questo caso, il consiglio è di lavarle a mano, per limitare il tempo di permanenza del metallo in acqua, perché li rovinerebbe e potrebbe formare della ruggine.

Come lavare le tende senza che si stropicciano

In questo caso, bisogna tenere in considerazione la lavatrice di cui si dispone. Se è previsto ad esempio un lavaggio specifico per le tende, allora si può utilizzare senza pensieri.

Senza dubbio è impostato a massimo 30°C di temperatura e con una centrifuga al massimo a 600. Questo tipo di lavaggio si presta bene per le tende in cotone oppure per quelle sintetiche colorate o leggere e trasparenti.

In linea di massima, solo le tende bianche e più spesse, si possono lavare a 40°C.

Un’accortezza particolare va riservata alle tende in lino o seta. Il consiglio, in questo caso è di lavarle a freddo e con una centrifuga finale che non deve superare i 400-500 giri.

Che programma mettere per lavare le tende

Le lavatrici oggigiorno disponibili sul mercato sono molto avanzate, dal punto di vista tecnologico, e smart ad esempio perché dispongono anche di un’App da collegare, per utilizzarle e gestirle al meglio.

Grazie a queste applicazioni, è possibile ricorrere a tutta una serie di programmi specifici e anche memorizzarli per utilizzi futuri.

Se invece si dispone di una lavatrice standard, allora il consiglio è di lavare le tende sempre a freddo e senza centrifuga, così da essere certi di non commettere errori e rovinarle irrimediabilmente.

Come lavare le tende per farle venire bianche

Solitamente sono sufficienti un paio di cucchiai di bicarbonato da aggiungere al lavaggio, per sbiancare le tende alla perfezione, eliminando efficacemente anche qualsiasi tipo di odore.

Diverso è il caso di tende ingiallite, magari rimaste nella cassapanca per anni. In questo caso, si può provare a tenerle in ammollo per circa 2-3 ore in acqua calda e sapone di Marsiglia, prima di procedere con il lavaggio.

Per i casi più ostinati invece, il consiglio è di ricorrere a un prodotto specifico e sbiancante, appositamente formulato per le tende.

Come lavare le tende senza stirarle

Se smontare le tende per lavarle è un lavoro noioso, ancora di più il momento della stiratura può diventare un incubo.

Ecco qualche consiglio utile per velocizzare l’operazione.

È sempre bene non sovraccaricare il lavaggio, perché se le tende sono ammassate nel cestello, si stropicciano di più.

Una volta terminato il ciclo breve di lavaggio, senza centrifugare, ecco che le tende vanno stese immediatamente, tese e non piegate, magari riappendendole subito al loro posto e lasciandole asciugare con il balcone aperto.

Per quanto riguarda le tende in cotone, è consigliabile aggiungere un po’ di ammorbidente al lavaggio, così da evitare la formazione di troppe pieghe.

Come lavare le tende senza smontarle

In realtà, almeno un paio di volte all’anno, e solitamente in primavera e dopo l’estate, le tende vanno smontate, lavate, igienizzate e rimesse al loro posto.

In alcuni periodi però può essere necessario rinfrescarle un po’, ad esempio se si hanno tende anche in cucina oppure in un salotto che affaccia su una strada trafficata.

In questo caso, sempre valutando prima il tipo di tessuto da igienizzare, si può ricorrere a una spazzola idropulitrice, in cui aggiungere un po’ di bicarbonato da vaporizzare sui tessuti.

