E' finalmente sbarcato su Netflix L’infermiere Killer. The Good Nurse, il nuovo film thriller in arrivo sulla piattaforma di streaming, racconta la storia dell’infermiere che ammise di aver ucciso 40 pazienti tra il 1988 e il 2003.

The Good Nurse su Netflix, la storia di Charles Cullen l’infermiere che uccise 40 pazienti

The Good Nurse è un film thriller che uscirà a breve su Netflix e che metterà in luce la storia di Charles Cullen, l’infermiere che ha confessato di aver ucciso ben 40 pazienti con un’overdose di farmaci per il cuore, nello specifico, con dosi mortali di digossina. La polizia, però, sostiene che i morti per mano di Charles Cullen potrebbero essere addirittura più di 400.

Ma chi è The Good Nurse? Cullen nacque, come ultimo di otto fratelli, nel New Jersey nell’anno 1960. La sua non fu un’infanzia felice poiché perse il padre all’età di un anno e la madre quando era ancora ragazzo.

Dopo anni durissimi, contrassegnati da un periodo in Marina e vari tentativi di suicidio non andati a buon fine, Charles divenne infermiere nel 1987 e si sposò l’anno seguente, nel 1988.

Il 2 marzo 2006, The Good Nurse è stato condannato a scontare 12 ergastoli e, successivamente, il 10 marzo 2006 il giudice William H. Platt gliene diede altri 6 dopo che Cullen in aula continuò a ripetere ininterrottamente “Vostro Onore deve dimettersi”. Dopo il processo collaborò con la polizia per identificare le vittime.

Ad oggi, l’uomo sta ancora scontando la sua condanna e non può godere della libertà condizionale.

The Good Nurse il nuovo film di cui tutti parlano: cast e trama

Nel film thriller sulla storia dell’infermiere killer che sbarcherà a breve su Netflix reciteranno i due premi Oscar Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye) e Eddie Redmayne (La teoria del tutto) al fianco dell'attore della Space Force, Noah Emmerich. Vediamo, ora la trama.

Amy Loughren (interpretata da Jessica Chastain), che soffre di una grave condizione cardiaca, lavora durante turno di notte al Parkfield Hospital, nel New Jersey. Nonostante gli ordini del suo medico di rallentare, Amy non riesce, poiché ha bisogno di soldi e non ha ancora diritto all'assicurazione sanitaria, nonostante lavori in un ospedale.

Per fortuna, quando il nuovo infermiere Charles Cullen viene assunto, i due diventano amici. Cullen cerca di rasserenarla e di toglierle un po’ di stress, offrendosi persino di fare i suoi turni e di guardare le sue due giovani figlie. Ma dopo poco tempo, Amy si rende conto che c'è qualcosa che non va con Charlie e inizia a sospettare che sia coinvolto in due misteriose morti nell'ospedale in cui lavorano. A questo punto rischia tutto pur di fermarlo, iniziando a collaborare anche con i detective.

Sarà proprio Amy Loughren, attraverso un microfono nascosto, ad aiutare la polizia a raccogliere prove prove e a indurre l'infermiere a confessare tutti gli omicidi.

Netflix e L’Infermiere Killer, una storia vera

Secondo la polizia, i primi omicidi commessi dall’infermiere killer, riportati anche nel film thriller su Netflix, sarebbero avvenuti nel 1993, l’anno in cui Charles Cullen e la moglie divorziarono. In quel periodo, infatti, Cullen lavorava in ospedali e casa di cura.

The Good Nurse durante la sua carriera è stato più volte allontanato e indagato per cattiva condotta, in particolare, dopo la denuncia di una donna anziana al personale sanitario perché l’infermiere continuava ad entrare nella sua stanza per somministrarle farmaci tramite iniezione, pur non essendo l’infermiere a lei assegnato.

Successivamente, fu licenziato da un ospedale per aver messo alcuni medicinali per il cuore in un cestino destinato allo smaltimento degli aghi.

Le parole della Loughren

Ecco le parole dell’ex amica dell’infermiere killer

“Did I notice a dark side? I noticed that perhaps he was depressed, maybe that he was kind of like me and suffering from childhood trauma.” - Ho notato un lato oscuro? Ho notato che forse era depresso, forse che era un po' come me e soffre di traumi infantili.

Mentre riguardo una possibile storia d’amore fra lei e Cullen, aveva dichiarato

“Charlie knew his limitations. One of the reasons that we did have such a deep friendship was because there wasn’t any of that. We were so close because I was never concerned about that and there was never any boy-girl stuff going on ever.” - Charlie conosceva i suoi limiti. Una delle ragioni per cui abbiamo avuto un'amicizia così profonda era perché non c'era nulla di tutto ciò (interesse). Eravamo così vicini perché non mi sono mai preoccupata dell’interesse tra di noi e non c'è mai stata nessuna relazione."

