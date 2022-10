Ormai le serie tv - documentari stanno spopolando sempre più su tutte le piattaforme di streaming. Fatti realmente accaduti, testimonianze e interviste originali sono un must per gli appassionati di true crime. In questa breve guida vi consiglieremo ben 7 titoli, tutti disponibili solo su Netflix, che trattano di maniaci sessuali e serial killer.

1° delle serie tv – documentari su Netflix: Le donne e l’Assassino

La prima docuserie di cui vi vogliamo parlare è “Le donne e l’Assassino” e racconta la storia del serial killer Guy Georges, noto anche come La Bestia della Bastiglia, responsabile della morte di sette giovani donne che vennero uccise e torturate nelle loro abitazioni. Guy George terrorizzò la città di Parigi dal 1991 al 1997 e attualmente sta scontando la sua condanna all’ergastolo.

Sui fatti iniziarono ad indagare le madri delle vittime, in particolare Anne Gautier, madre di Hélène Frinking e di Martine Monteil, donna a capo dell’anticrimine di Parigi. La mini serie tv, disponibile su Netflix, si conclude con i filmati autentici del processo della Bestia della Bastiglia e la sua successiva condanna.

2° docu serie tv su serial killer e maniaci sessuali

Le ragazze di Alcàsser su Netflix racconta la storia del massacro di tre giovanissime ragazze spagnole, che sparirono il 13 novembre 1992 mentre stavano andando in discoteca. Míriam Garcia, Desirée Hernàndez e Antonia Gómez avevano 14 e 15 anni e quella sera di novembre, per raggiungere prima il locale, decisero di fare l’autostop e di salire su di un’Opel Corsa bianca.

I cadaveri delle tre furono trovati dopo 75 giorni di ricerche in un fosso vicino a La Romana, il 27 gennaio del 1993. Le ragazze furono stuprate e torturate, in alcuni casi anche mutilate, da due (o tre) giovani spagnoli. Le ragazze di Alcàsser è una serie tv Netflix suddivisa in 5 episodi, che parte dalla scomparsa delle ragazze e termina con il processo e il verdetto nei confronti dei colpevoli.

3° Gregory

Gregory è una docu-serie tv su Netflix di 5 episodi. Parla di un caso che sconvolse l’intera Francia: l’omicidio di un bambino di soli 4 anni, Gregory Villemin. La storia inizia con delle telefonate anonime e diverse persecuzioni che un individuo, identificato come le corbeau, il corvo, perpetrò alla famiglia.

La docuserie inizia dalle persecuzioni della famiglia, con le registrazioni ufficiali delle telefonate minatorie del corvo, e termina con il ritrovamento del corpicino esanime di Gregory e le successive indagini sull'accaduto.

Della morte di Gregory, avvenuta il 16 ottobre 1984, fu accusato Bernard Laroche, anche se in seguito fu liberato. Laroche fu assassinato, ma il caso-Gregory rimase senza colpevole. Il documentario mostra le indagini condotte all’epoca dalla polizia, anche con filmati d’archivio.

La serie tv è disponibile su Netflix e fa davvero rabbrividire, non solo perché narra dell’omicidio di un bambino di quattro anni, ma anche perché ancora oggi non c’è alcuna certezza riguardo il colpevole.

4° Rapita alla luce del sole

Anche questo è un documentario disponibile su Netflix che vi lascerà a dir poco sbigottiti. Si racconta la storia della famiglia Broberg, nello specifico della figlia Jan. La giovane fu rapita dal vicino di casa Robert Berchtold, negli anni Settanta.

Non sveleremo tutti i fatti che si susseguiranno dopo il rapimento, anche perché altrimenti potrebbe venire meno il fortissimo sentimento di incredulità che si potrebbe provare durante la visione del documentario.

Quel che si può dire è che Berchtold riuscirà a manipolare non solo Jan, ma anche la sua famiglia. In questo caso non si tratta di una serie tv, ma di un film di 1 ora e 30 minuti. La storia è raccontata dal fratello del rapitore e da alcuni membri delle autorità che all’epoca dei fatti lavorarono sul caso, oltre che la stessa famiglia Broberg.

Gli ultimi tre documentari - serie tv su serial killer e maniaci sessuali

Infine, se non siete ancora soddisfatti e volete guardare qualche documentario su serial killer, non possiamo che consigliarvi:

Conversazioni con un killer: il caso Bundy – qui si narra la storia del serial killer Theodor Robert Bundy, che uccise almeno 30 donne, anche se si sospetta che il numero potrebbe arrivare a 36;





– qui si narra la storia del serial killer Theodor Robert Bundy, che uccise almeno 30 donne, anche se si sospetta che il numero potrebbe arrivare a 36; Conversazioni con un killer: il caso Gacy – qui si racconta la storia di John Wayne Gacy, il Killer Clown responsabile della morte di 33 giovani ragazzi;





– qui si racconta la storia di John Wayne Gacy, il Killer Clown responsabile della morte di 33 giovani ragazzi; Conversazioni con un killer: il caso Dahmer – in quest’ultimo documentario potrete conoscere la storia di Jeffrey Dahmer, serial killer chiamato anche “il Cannibale di Milwaukee” che torturò e uccise 17 giovani ragazzi.

