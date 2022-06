Chi ama il campeggio sa che dovrà portare con sé un gran numero di oggetti per non farsi trovare impreparato. Se dovrai affrontare la tua prima esperienza, prendi carta e penna e segna questa lista delle cose da non dimenticare!

C’è chi ama trascorrere le vacanze in un resort o in un hotel a 5 stelle, circondato da tutti i comfort possibili e immaginabili e poi c’è chi, al contrario, adora talmente tanto l’avventura da preferire passare qualche giorno in campeggio, immerso nella natura e spinto dal semplice “spirito di sopravvivenza”!

Si sa, questa soluzione di viaggio non è per tutti: non offre le stesse comodità che si hanno in casa propria, quindi prima di partire è assolutamente necessario fare un elenco di tutte le cose che bisogna portare con sé per affrontare al meglio le notti, eventuali intemperie e la mancanza dell’elettricità.

Cosa portare in campeggio per dormire

Iniziamo con l’attrezzatura necessaria per dormire al meglio, in primis con la tenda, che deve essere scelta in base al luogo di destinazione, al clima che bisognerà affrontare e al numero di persone che dovrà ospitare al suo interno. I modelli in commercio sono diversi:

la tenda canadese , il modello più comune, molto spaziosa ma anche molto ingombrante e pesante da trasportare;

, il modello più comune, molto spaziosa ma anche molto ingombrante e pesante da trasportare; la tenda a casetta , ideale per le famiglie o i gruppi di più persone, che si rivela difficile da montare ma offre molto spazio interno;

, ideale per le famiglie o i gruppi di più persone, che si rivela difficile da montare ma offre molto spazio interno; la tenda a igloo, leggera e facile da montare, indicata per coloro che viaggiano da soli e si spostano frequentemente.

Dopo aver scelto la tipologia di tenda, poi, bisogna anche portare tutta l’attrezzatura necessaria per la sua installazione. Tra le cose che non devono assolutamente mancare rientrano:

picchetti;

tiranti;

telo impermeabile;

corde;

piccone o pala;

martello o ascia.

Infine, per rendere l’interno della tenda accogliente e comodo, bisogna aggiungere:

sacco a pelo;

materassino gonfiabile;

pompetta per gonfiare;

cuscino;

coperte (anche abbastanza pesanti, dato che di notte le temperature potrebbero diventare rigide).

Cosa portare da mangiare

Risolta la parte riguardante il dormire, si può passare a un altro aspetto fondamentale: il mangiare! Come sopravvivere alla fame in campeggio, soprattutto quando si scelgono luoghi incontaminati e, quindi, sprovvisti di attrezzature adeguate? Ecco gli accessori indispensabili:

fornelletto a gas, per cuocere piatti veloci e scaldare l’acqua;

pentole, padelle e pentolini;

canovacci;

posate;

piatti e bicchieri;

coltello grande per tagliare gli alimenti.

Possono essere inclusi nella lista altri accessori che dipendono da esigenze prettamente personali, come contenitori, taglieri, scolapiatti e la classica moka per non farsi mancare un buon espresso al risveglio!

Per gli amanti del barbecue all’aria aperta, poi, è fondamentale portare:

griglie;

spazzole;

pinze.

In generale, poi, per poter mangiare “comodamente” è possibile prevedere anche:

sedie pieghevoli

tavolino apri/chiudi;

accendino o fiammiferi;

thermos.

Infine, nello zaino non devono mancare gli appositi sacchetti per la raccolta dei rifiuti (possibilmente differenziata) in modo da trascorrere qualche giorno a contatto con la natura senza, però, danneggiarla.

Cosa portare per l’igiene personale

Vivere tra alberi e piante non vuol dire fare a meno di dedicarsi alla propria igiene personale! Ecco perché, anche in campeggio, il consiglio è di portare un kit apposito composto da:

spazzolino e dentifricio;

shampoo e bagnoschiuma;

sapone;

detersivo per lavare i panni;

detersivo per lavare le stoviglie;

canovacci e asciugamani.

Portando anche dei prodotti per il lavaggio degli indumenti sarà possibile inserire meno vestiti nel borsone e viaggiare così più leggeri!

Cosa portare in campeggio per spostarsi

Solitamente, chi opta per il campeggio difficilmente trascorre le proprie giornate sempre nello stesso posto; al contrario, si diverte a esplorare la zona, alla ricerca di nuove avventure. Di conseguenza, torneranno sicuramente utili:

scarpe da trekking, o comunque comode e resistenti;

protezione solare;

cappello;

occhiali da sole;

creme repellenti;

torcia;

coltello;

powerbank per caricare il cellulare all’occorrenza;

borraccia;

snack dolci o salati.

Un’escursione può essere più o meno lunga, quindi il consiglio è di munirsi di zaino o marsupio capienti per riuscire a portare con sé tutto l’occorrente necessario per non farsi trovare impreparati.

Kit di pronto soccorso

Anche e soprattutto in campeggio gli incidenti non mancano mai, così come potrebbe capitare di ritrovarsi isolati in mezzo ai boschi e lontani dalle strutture organizzate. Ecco perché bisogna sempre avere con sé un kit di sopravvivenza e pronto soccorso completo di:

antidolorifici;

farmaci per la febbre e per i problemi di stomaco;

garze sterili e cerotti;

disinfettante e acqua ossigenata;

pomata per ustioni/ferite;

pietra focaia;

fischietto;

bussola;

coperta termica;

acqua potabile.

Altri farmaci o accessori possono essere inclusi in base alle proprie esigenze personali (ad esempio, l’insulina per i diabetici o l’adrenalina per gli allergici).

Come funziona il campeggio libero

Se l’attrezzatura da portare deve essere scelta e selezionata con cura, chi decide per il campeggio libero deve anche essere a conoscenza delle normative che lo regolano e che sottopongono i viaggiatori a vincoli e restrizioni.

Prima di partire, quindi, è doveroso e consigliato consultare il sito dell’amministrazione di riferimento in modo da evitare una multa e altre brutte sorprese di questo tipo. Questo accade di solito quando si scelgono parchi e riserve naturali, che vengono preservati dal cosiddetto “turismo selvaggio”.

In Italia sono tantissimi i luoghi che consentono agli amanti del campeggio di sostare per qualche giorno immersi nella natura, dalle Cinque Terre alla Cascata delle Marmore, passando il Parco della Gallinara fino alla regione del Chianti!

E per chi preferisce le escursioni in montagna è possibile scegliere il Parco Nazionale delle Alpi Marittime in Piemonte, il Parco Nazionale della Majella in Abruzzo o le valli dolomitiche bellunesi!