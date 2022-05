Ancora una volta Chiara Ferragni vola in Sicilia per celebrare un'occasione importante. L'influencer infatti festeggerà il compleanno a Palermo, circondata dalla famiglia e dagli amici più cari in una location di lusso.

Chiara Ferragni si appresta a festeggiare il suo 35esimo compleanno e insieme a lei, come sempre ad ogni occasione importante, la famiglia e gli amici più cari. A fare da cornice all'evento è uno dei capoluoghi più famosi della meravigliosa Sicilia, isola italiana già scelta anche per il suo matrimonio con Fedez, che è stato celebrato a Noto nel 2018. Ecco allora tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza, sulla festa di compleanno lussuosa dell'influencer nostrana.

Chiara Ferragni ha scelto Palermo per festeggiare il suo compleanno

L'imprenditrice digitale, nata a Cremona il 7 maggio 1987, compie gli anni e per festeggiare sceglie Palermo, in una location davvero esclusiva. Si tratterebbe infatti di Villa Igiea, storico hotel nei pressi del monte Pellegrino, famoso per i suoi ambienti lussuosi che hanno come vista un suggestivo panorama marino.

Al momento comunque non ci sono conferme né smentite da parte della diretta interessata, che però come mostrano le stories pubblicate dalla stessa sul suo seguitissimo profilo Instagram, sarebbe già in viaggio verso l'amata Sicilia, con tantissimi bagagli e i piccoli Leone e Vittoria al seguito.

Anche per quanto riguarda la lista degli invitati ci sarebbe il più stretto riserbo. Come è spesso accaduto con i "Ferragnez" infatti, molti nomi (tra quelli più noti e meno noti) li sapremo direttamente il giorno dell'evento, previsto proprio per il 7 maggio, grazie appunto ai loro continui aggiornamenti social.

Di sicuro però sappiamo che ci saranno la madre Marina Di Guardo, le sorelle Francesca e Valentina Ferragni e la migliore amica Veronica Ferraro, tutte accompagnate dai rispettivi fidanzati. Lo hanno fatto sapere loro stesse, con una serie di foto pubblicate sul social che ha reso famosa la Ferragni.

I prezzi della location di lusso

Lo ripetiamo, non abbiamo ancora la conferma ufficiale su dove la Ferragni festeggerà il suo compleanno, ma se dovesse essere davvero Villa Igiea, per l'influencer e i suoi invitati si prospetterebbe davvero un soggiorno da sogno! Stando a quanto riporta il loro sito liberamente consultabile su Internet, infatti, si parte dai 700 euro a notte per la camera più "basic", fino a sfiorare i 5.000 euro (sempre per ciascuna notte) per una suite degna di un re e della sua regina.

All'interno del prezzo sono inclusi ovviamente tutta una serie di comfort, come la colazione con le prelibatezze della cucina, la spa e le varie esperienze culinarie, culturali e non solo sempre organizzate dall'hotel di cui la Ferragni usufruirà sicuramente. Dopo tutto, abbiamo imparato a conoscere la sua personalità frizzante e curiosa grazie anche alla docu-serie girata per Prime Video insieme al marito.

Insomma, se così fosse, non risulterebbe dfficile credere al fatto che Chiara Ferragni abbia scelto di non badare a spese, per festeggiare sé stessa, certo, ma soprattutto per celebrare la propria famiglia, a cui è notoriamente molto legata, dopo un periodo di grande preoccupazione a causa di un problema di salute di Fedez che nei mesi scorsi si è dovuto sottoporre ad un'operazione.

