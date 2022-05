Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno scelto l'Italia per scambiarsi il terzo "Sì". Ecco allora quanto sarebbe costato il lussuoso matrimonio della coppia che si è affidata a Dolce&Gabbana e come location ha scelto Portofino.

Lei è una delle sorelle più fashion e famose di Instagram, lui il tatuatissimo batterista dei Blink-182, una band pop-punk che ha trovato il successo nei primi anni 2000. La coppia da settimane ormai è impegnata a celebrare il proprio amore con una serie di cerimonie e per l'ultima in ordine di tempo, la terza per la precisione, ha scelto proprio l'Italia.

Nel giro di poche settimane infatti, i Kardashian sono sbarcati nel Bel Paese per festeggiare per la terza volta il matrimonio tra Kourtney e Travis Barker. A vestire sposi e invitati è stato il celebre brand legnanese Dolce&Gabbana che ha ottenuto l'esclusiva sull'intero evento, mentre a fare da sfondo alla lussuosa cerimonia è stato il panorama della meravigliosa Portofino. Ma entriamo più nel dettaglio.

Kourtney Kardashian e Travis Barker: il lussuoso matrimonio in Italia

Secondo alcune indiscrezioni trapelate dall'evento di cui sono già state pubblicate le prime foto su Instagram, Kourtney, Travis e famiglia con tanto di prole al seguito avrebbero alloggiato sul gigantesco yacht Regina d'Italia, che appartiene a Stefano Gabbana e il cui valore si aggirerebbe attorno ai 50milioni di euro.

L'innamoratissima coppia poi si sarebbe scambiata il terzo "Sì" dividendo i festeggiamenti tra L'Olivetta, la villa di lusso dei due celebri stilisti acquistata un ventennio fa niente poco di meno che da Silvio Berlusconi e Castello Brown, storico edificio con vista sul Golfo.

Non sappiamo la cifra precisa del matrimonio blindatissimo, per cui partecipanti avrebbero dovuto anche firmare una clausola di riservatezza. Possiamo però farci un'idea partendo dalle cifre "base" elencate nel listino visitabile su Internet cliccando sul sito web del castello.

Il prezzo per celebrare il matrimonio Kardashian-Barker partirebbe da una cifra tra i 1.200 euro e i 2.500 euro (l'unica tariffa di cui, al momento, si è a conoscenza), ovvero i prezzi previsti per i cittadini stranieri non domiciliati e né residenti a seconda che la cerimonia si svolga in orario o fuori orario. A questo si devono aggiungere il pranzo, il trasporto, l'alloggio vip e gli altri accorgimenti fashion e lussuosi che la coppia ha senza dubbio previsto per allietare gli osptiti.

La coppia al terzo "Sì"

Come si sul dire "non c'è due senza tre" e dopo un primo matrimonio a Las Vegas, celebrato a sorpresa subito dopo la cerimonia dei Grammy Awards 2022 in una cappella alla presenza di un ufficiante vestito da Elvis Presley e una successiva cerimonia civile in presenza della famiglia a Santa Barbara, quella di Portofino è la terza celebrazione dell'amore che unisce la coppia.

Travis e Kourtney stanno insieme ormai da circa un anno e mezzo e i sentori di un matrimonio imminente si erano già iniziati a sentire nell'ottobre 2021, quando lui le ha fatto la proposta davanti ad un meraviglioso tramonto sulla spiaggia adornata per l'occasione con candele e tantissime rose rosse.

Resta solo da capire se i neosposi sceglieranno un'ulteriore meta europea per proseguire i festeggiamenti. Dopo tutto, con i Kardashian, tutto è possibile e nulla è scontato!