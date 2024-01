Lorella Cuccarini: ecco quanto guadagna la prof di canto di Amici

Con una carriera di quasi quarant'anni, Lorella Cuccarini è una delle presentatrici più amate dagli italiani. Non a caso, nel 2024 è stata scelta nuovamente come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Vediamo quanto guadagna e da dove provengono le sue ricchezze.

Lorella Cuccarini: quanto guadagna la prof di Amici?

Classe 1965, Lorella Cuccarini è attiva nel mondo dello spettacolo dal lontano 1985. In quasi quarant'anni di carriera, ha vestito i panni di showgirl, ballerina, conduttrice, attrice, doppiatrice, cantante, opinionista e perfino prof di canto. Da Rai a Mediaset: ha lavorato in modo equo su entrambe le Reti. Non solo da un punto di vista professionale, la sua esistenza è filata liscia anche sul piano sentimentale: è sposata con il produttore Silvio Testi e hanno quattro figli.

Prima di vedere quanto guadagna, vale la pena ricordare i programmi più importanti che l'hanno vista in scena. Da Pippo Baudo, che l'ha notata durante una convention pubblicitaria dell'Algida, a Marco Columbro, passando per Alberto Matano: Lorella ha lavorato con alcuni dei principali presentatori del panorama televisivo italiano.

Tra le trasmissioni più importanti che l'hanno vista al centro della scena si ricordano: Fantastico, Buona Domenica, Vota la Voce, Paperissima, La Sai l’Ultima?, Odiens, Striscia la Notizia, Sanremo e Amici. Nel 2024, la Cuccarini è stata scelta nuovamente come co-conduttrice della quarta serata del Festival. Lo è già stata nel 1993, accanto a Pippo Baudo, mentre nel 1995 è salita sul palco dell'Ariston in veste di cantante.

Lorella Cuccarini, i guadagni: da Amici a Sanremo 2024

I guadagni di Lorella Cuccarini sono da ricollegare ai suoi tanti lavori svolti in quasi quarant'anni di carriera. Per quanto riguarda la musica, ha realizzato tre album in studio che gli sono valsi due dischi di platino e uno d’oro. Alcuni dei suoi più grandi successi, come La notte vola e Liberi Liberi, sono ancora oggi trasmessi dalle maggiori emittenti radiofoniche. Che dire, poi, del musical Grease? Anche le sue rappresentazioni teatrali riscuotono sempre il tutto esaurito.

A ciò bisogna aggiungere il lavoro in televisione. Come professoressa di canto di Amici, ad esempio, si vocifera che percepisca un compenso di 5,000 euro a puntata. Per il ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024, invece, dovrebbe incassare 25 mila euro. Non abbiamo cifre ufficiali in merito ai suoi guadagni, ma vista la sua intensa carriera possiamo ipotizzare che il suo patrimonio sia ingente.

D'altronde, basta dare uno sguardo alla casa dove Lorella vive con la famiglia per rendersi conto delle sue ricchezze. Si tratta di una villa immersa nel verde, situata a Roma, nella zona di Castel de Ceveri.