I più ricchi del mondo secondo Forbes, superano anche Elon Musk

Elon Musk non è più l'uomo più ricco del mondo, dopo la perdita di 39 miliardi di dollari a causa delle vicende di acquisizione Twitter che lo hanno costretto a vendere 23 miliardi di euro di azioni di tesla per ottenere liquidità.

Ma chi sono i più ricchi del mondo secondo la nuova classifica di Forbes?

Per la prima volta, sul podio spiccano un uomo e una donna francesi, ma il numero dei miliardari scende complessivamente da 2.668 a 2.640 persone.

Anche la ricchezza complessiva posseduta da questi personaggi è scesa di quasi 500 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno, attestandosi nel 2023 a 12.200 miliardi di dollari.

Vediamo la classifica completa degli uomini più ricchi del mondo 2023.

Forbes, ecco la classifica dei più ricchi al mondo 2023

Forbes ha pubblicato la 37esima classifica dei più ricchi del mondo 2023, incoronando per la prima volta un francese.

1. Bernard Arnault - 211 miliardi di dollari; 2. Elon Musk - 180 miliardi di dollari; 3. Jeff Bezos - 114 miliardi di dollari.

Sul podio, infatti, c'è Bernard Arnault, patron della multinazionale del lusso Lvmh, con un patrimonio di 211 miliardi di dollari, e un pacchetto di azioni del suo gruppo che nell'ultimo anno sono cresciute del 18%. Tra le donne più ricche al mondo, invece, c'è un'altra francese: Francoise Bettencourt Meyers, nipote del fondatore di L'Oreal, con un patrimonio che ammonta a 80,5 miliardi di dollari.

Secondo posto tra gli uomini più ricchi al mondo per Elon Musk, il cui patrimonio ammonta a 180 miliardi di dollari, dopo le perdite subite per l'acquisizione di Twitter.

Terzo posto in classifica per Jeff Bezos, il padre di Amazon, che vanta un patrimonio pari a 114 miliardi di dollari, in calo di 57 miliardi rispetto allo scorso anno a causa del calo del valore delle azioni di Amazon (-38%).

Miliardari, chi sono i primi 10 più ricchi al mondo

Restano al di fuori del podio Larry Ellison - che si posiziona al quarto posto nella classifica dei più ricchi al mondo -, cofondatore della multinazionale statunitense Oracle: il suo patrimonio ammonta a 107 miliardi di dollari.

E fuori dal podio - a un soffio da Ellison - c'è anche la leggenda degli investimenti Warren Buffet, che con un patrimonio pari a 106 miliardi di dollari ottiene il quinto posto in classifica.

la classifica di Forbes con i primi 10 uomini più ricchi al mondo prosegue con Bill Gates fondatore di Microsoft, con un patrimonio pari a 104 miliardi. Segue Michael Bloomberg con un patrimonio pari a 94.5 miliardi.

Ottava posizione per la famiglia di Carlos Slim Helu con 93 miliardi di dollari; nona posizione per Mukesh Ambani con 83.4 miliardi e decima posizione per Steve Ballmer con 80.7 miliardi di dollari.

Chi sono gli italiani più ricchi: classifica 2023

Passando al nostro Paese, chi sono i miliardari italiani più ricchi?

Giovanni Ferrero si conferma al primo posto in classifica: l'imprenditore dell'omonima casa dolciaria vanta un patrimonio di 38.9 miliardi di dollari e occupa il trentesimo posto della classifica mondiale.

Secondo posto tra gli italiani più ricchi per lo stilista Giorgio Armani con 11.1 miliardi di dollari di patrimonio (157esimo nella classifica mondiale).

Terzo posto, invece, per la famiglia Berlusconi, che ha un patrimonio pari a 6.8 miliardi di dollari, e occupa il 352esimo posto nella classifica mondiale.