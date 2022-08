Era il 2002 quando George Clooney di passaggio a Laglio sul lago di Como, per un caso fortuito (si dice che sia stato per "merito" della sua moto in panne) rimaneva folgorato dalla bellezza settecentesca di Villa Oleandra, tanto da decidere di comprarla.

Sono passati 20 anni da allora e se già all'epoca la lussuosa abitazione godeva di un vastissimo valore, grazie ad alcuni interventi voluti dall'attore, possiamo dire che questo sia decisamente aumentato. Ecco quanto costa oggi Villa Oleandra, oggi visitabile dall'esterno con boat tour organizzati.

Villa Oleandra, a quanto ammonta il valore della villa comense di George Clooney

Sono tante le ville e i palazzi d'epoca che oggi appartengono ai vip, totalente o in parte, e Villa Oleandra non fa eccezione. Esiste decisamente da molto prima del 2002 e stando a quanto sarebbe scritto sulle mappe catastali, la sua costruzione dovrebbe risalire a più di 300 anni fa, ovvero al 1720 per essere precisi.

Da allora ha subito molti cambiamenti, pare soprattutto nelle sue dimensioni. George Clooney infatti l'acquistò per 10 milioni di euro e fece in modo di espandere i suoi metri quadri con l'acquisto della villa vicina, Villa Margherita.

Nel corso degli anni sono state numerose le star celebri in tutto il mondo che hanno calpestato il suo suolo (a partire dalla nostrana Elisabetta Canalis, ex fidanzata di Clooney) che per quanto ne possiamo sapere potrebbero aver portato in dono qualche prezioso soprammobile al loro ospite.

Di fatto, oggi Villa Oleandra varrebbe anche 10 volte tanto il prezzo d'acquisto versato inizialmente dallo stesso George.

I proprietari prima di Clooney

Come spesso succede con le ville storiche, anche Villa Oleandra nel corso della sua esistenza ha cambiato più volte proprietario passando di mano in mano a ricchi signori della zona fino a suscitare interesse anche Oltreoceano.

Tra i suoi proprietari più noti prima di Clooney infatti c'è stato per esempio John Heinz, imprenditore miliardario che ha dato il nome alla nota marca di salse che acquistò la villa agli inizi del Ventesimo secolo.

L'attore ha festeggiato i suoi primi vent'anni come proprietario della villa

Si tende a pensare a George Clooney come un inarrivabile abitante di quell'Olimpo degli dei che è Hollywood, eppure l'attore insieme alla moglie Amal, avvocata di origini libanesi, hanno dimostrato più volte la loro generosità.

Lo hanno fatto, per esempio, anche verso la stessa popolazione della piccola frazione comense che nel 2021 è stata colpita da una violenta alluvione.

Non sono stati da meno anche in questa occasione. Per festeggiare i primi vent'anni di Clooney a Villa Oleandra infatti non hanno organizzato alcuna festa con inviti esclusivi ad altri vip, ma hanno invece mantenuto una promessa fatta qualche tempo fa.

Hanno invitato una coppia "comune", estratta tra le persone che avevano fatto una donazione per Omaze organizzazione che collabora con diversi enti di beneficenza. La coppia di fortunati, Michel L. e sua moglie, hanno descritto il pomeriggio passato in compagnia di George e Amal come "incredibile" e noi non stentiamo a crederci!