All'anagrafe Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ma conosciuta in tutto il mondo semplicemente con il suo primo nome ovvero Shakira, è una cantante di origini colombiane che come molte sue colleghe star del pop, si è fatta strada nel panorama musicale con la sua musica latin-pop tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000.

Sin dall'inizio della sua attività ad oggi la cantate ha pubblicato 17 album, collezionando un successo dopo l'altro che, inevitabilmente, le ha fatto accumulare un patrimonio niente male! Scopriamo qualcosa di più a riguardo.

Shakira, gli esordi e il successo

Il vero successo Shakira lo ha raggiunto nel 2001, con il suo quinto album dal titolo "Laundry Service" che avrebbe venduto 20milioni di copie e che al suo interno contiene due dei suoi singoli più famosi: "Objection (Tango)" e "Whenever, Wherever".

A proposito di singoli di successo di Shakira, impossibile non citare "Waka Waka (This time for Africa)", realizzata per i Mondiali di calcio 2010. Il brano è stato uno dei più venduti ai tempi in cui il digitale iniziava a contagiare anche il mondo musicale e ad oggi su YouTube conterebbe oltre 3miliardi di visualizzazioni.

La fama di Shakira e i premi collezionati tra Grammy ed MTV Music Awards comunque, le hanno permesso di venire inclusa nella Walk of Fame di Hollywood e, come dicevamo all'inizio dell'articolo, le ha permesso anche di accumulare diversi guadagni.

Il patrimonio della pop star

Si vocifera che il patrimonio della pop star si aggiri attorno ai 300milioni di dollari. Ma non è solo grazie alla musica che la cantante è riuscita a mettere da parte tanti soldi. Shakira infatti durante la sua carriera ventennale ha preso parte a diverse collaborazioni con altri artisti e anche a progetti televisivi e cinematografici.

Nel 2013 infatti è stata una dei giudici della quarta edizione di The Voice Usa insieme ad altre star come Adam Levine, il frontman dei Maroon Five e Usher. Proprio in questa occasione Shakira avrebbe ricevuto un cachet milionario!

Tra i progetti più recenti di Shakira c'è anche un altro talent. Stiamo parlando di "Dancing with Myself", che ha debuttato sulla NBC con la prima edizione lo scorso 31 maggio 2022. Anche qui Shakira è uno dei giudici, ruolo che condivide con Nick Jonas e Liza Koshy. Su Instagram inoltre, Shakira raccoglie più di 73milioni di follower, cosa che le permette di collaborare con tantissimi brand tra i più celebri.

Vita privata e curiosità su Shakira

Shakira è sposata con il famoso calciatore Gerard Piqué da cui ha avuto due figli: Milan, il primogenito nato nel 2013 e Sasha, nato invece nel 2015. Per quanto riguarda il patrimonio del marito, con cui secondo alcune indiscrezioni sarebbe in crisi a causa di un presunto tradimento di lui, si aggirerebbe attorno ai 75milioni di dollari.

Tra le tante curiosità di Shakira, sappiamo che è poliglotta e ciò non sorprende considerando l'enorme successo che l'ha portata a girare il mondo. Parlerebbe infatti sette lingue tra cui anche l'italiano e l'arabo.