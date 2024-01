Chi sono gli uomini più ricchi d'America? Ecco la classifica

Ad essere onesti, la prima posizione della classifica degli uomini più ricchi d'America non stupisce affatto. D'altronde, non basta essere grandi esperti di economia per stabilirlo. Diamo uno sguardo ai grandi nomi che occupano la top 10.

Chi sono gli uomini più ricchi d'America? Ecco la top 10

Vi siete mai chiesti chi è l'uomo più ricco degli Stati Uniti? La nota rivista Forbes ha stilato la classifica dei 400 americani più in vista e, per il secondo anno consecutivo, ha eletto come vincitore assoluto Elon Musk. L'imprenditore, dopo aver comprato Twitter ed essersi barcamenato tra crolli e rialzi delle azioni di Tesla, si è confermato un vincente. Il suo patrimonio è rimasto esattamente come quello dello scorso anno: 251 miliardi di dollari.

Musk è riuscito a sbaragliare 399 rivali, anche se gli occhi del mondo intero si sono soffermati soprattutto sulla top 10. Elon possiede un patrimonio superiore di ben 90 miliardi rispetto al secondo classificato, ossia Jeff Bezos. Quest'ultimo vanta 'solo' 161 miliardi di dollari di ricchezze. Al terzo posto troviamo, con 158 miliardi di dollari, Larry Ellison, cofondatore di Oracle. Di seguito, le prime dieci posizioni della classifica:

1. Elon Musk - patrimonio 251 miliardi 2. Jeff Bezos - patrimonio 161 miliardi 3. Larry Ellison - patrimonio 158 miliardi 4. Warren Buffett - patrimonio 121 miliardi 5. Larry Page - patrimonio: 114 miliardi 6. Bill Gates - patrimonio 111 miliardi 7. Sergey Brin - patrimonio 110 miliardi 8. Mark Zuckerberg - patrimonio: 106 miliardi 9. Steve Ballmer - patrimonio 101 miliardi 10. Michael Bloomberg - patrimonio: 96,3 miliardi.

Nella classifica degli uomini più ricchi d'America, per il secondo anno consecutivo, non compare il nome di Donald Trump. L'ex presidente vanta un patrimonio 'misero', di soli 2,6 miliardi di dollari, inferiore del 19% rispetto al 2022. A pesare, secondo gli esperti, è stato soprattutto il lancio dello sfortunato social Truth, mai decollato. Per entrare nella lista bisogna avere ricchezze di almeno 2,9 miliardi.

Chi è la donna più ricca d'America?

Per quanto riguarda le donne, chi è la più ricca d'America? Nella classifica delle 400 personalità più in vista degli Stati Uniti compaiono soltanto 60 donne, 2 in più rispetto al 2022. Al primo posto troviamo Alice Walton, erede di Walmart, che vanta un patrimonio di 66,4 miliardi di dollari. Di seguito, la top ten completa:

1. Alice Walton - patrimonio netto 66,4 miliardi di dollari 2. Julia Koch & family - patrimonio netto 59,8 miliardi di dollari 3. Jacqueline Mars - patrimonio netto 38,9 miliardi di dollari 4. MacKenzie Scott - patrimonio netto 37,1 miliardi di dollari 5. Miriam Adelson - patrimonio netto 32,8 miliardi di dollari 6. Abigail Johnson - patrimonio netto 25,5 miliardi di dollari 7. Diane Hendricks - patrimonio netto 19,3 miliardi di dollari 8. Laurene Powell Jobs - patrimonio netto 13,4 miliardi di dollari 9. Christy Walton - patrimonio netto: 11,8 miliardi di dollari 10. Melinda French Gates - patrimonio netto: 10,3 miliardi di dollari

Chi sono i 5 uomini più ricchi del mondo?

Per quanto riguarda gli uomini più ricchi del mondo, la top five è abbastanza scontata. Al primo posto abbiamo sempre lui, Elon Musk, seguito da Bernard Arnault (presidente e amministratore delegato di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE), Jeff Bezos (fondatore ed ex CEO di Amazon), Larry Ellison (co-fondatore ed ex CEO di Oracle) e Warren Buffett (Berkshire Hathaway).

Chi sono i 3 uomini più ricchi d'Italia?

Anche in Italia abbiamo i nostri miliardari. I 3 uomini più ricchi del Belpaese sono: Giovanni Ferrero (patrimonio di 39,1 miliardi di dollari), Giorgio Armani (patrimonio di 12,9 miliardi di dollari) e Pietro Ferrari, erede di Enzo (patrimonio di 7,6 miliardi di dollari)