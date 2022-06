Se vuoi avere successo nella tua avventura SEO o nel content marketing, dovrai saper utilizzare diversi strumenti e risorse disponibili per raggiungere l’obiettivo. In questo articolo, vedremo nel dettaglio cos'è Ubersuggest e come utilizzarlo al meglio per trovare le keyword migliori!

Se vuoi avere successo nella tua avventura SEO o nel content marketing, dovrai saper utilizzare diversi strumenti e risorse disponibili per raggiungere l’obiettivo. Ubersuggest è uno di questi: si tratta di una piattaforma di ricerca keyword che ti aiuterà a centrare sempre i contenuti giusti.

Questo strumento cresce e migliora con il tempo, ed è oggi una risorsa fondamentale per analizzare la competizione, lavorare sulla SEO on-page e scoprire le tracce per creare i contenuti migliori. In questo articolo, vedremo nel dettaglio di cosa si tratta e come utilizzarlo al meglio!

Cos’è Ubersuggest?

Ubersuggest è una forma avanzata di suggerimenti per intenti di ricerca con strumenti più approfonditi.

Ubersuggest è proprietà di Neil Patel – guru internazionale per le migliori tecniche SEO – ed è diventato uno dei migliori strumenti a disposizione dei professionisti del marketing per incrementare la propria copertura sui motori di ricerca.

Questo, perché ti dà la possibilità di cercare le keyword specifiche per la tua nicchia e trovarne altre simili, nonché analizzare come esse vengono utilizzate dai tuoi competitor.

Dopo aver ricercato una specifica keyword affine al tuo settore di competenza, i risultati ti offriranno tutta una serie di altre parole chiave in modalità long tail, quindi più specifiche per gli intenti di ricerca. Queste keyword sono quelle più utilizzate e che porteranno più traffico al tuo sito web.

Il che significa che se andrai ad utilizzarle nei tuoi contenuti, avrai maggiori opportunità di posizionarti ai primi posti sui motori di ricerca.

Come si usa Ubersuggest? 2 modi

Oltre a essere uno dei migliori strumenti per la SEO, Ubersuggest è anche uno dei più facili da utilizzare. Ecco due metodi.

1. Utilizzare Ubersuggest dal web

Recati su Google e scrivi Ubersuggest nella barra di ricerca

Il primo risultato di ricerca sarà neilpatel.com/ubersuggest

Facci click e entra sul sito web

Inserisci la parola chiave che vuoi analizzare nella barra di ricerca e ottieni diversi suggerimenti su di esse

2. Estensione su Chrome

Recati su Google e cerca “Estensione Chrome di Ubersuggest”

Vedrai come primi risultati sui motori di ricerca lo store delle estensioni di Chrome, e nello specifico quella per Ubersuggest

Aggiungi questa estensione al tuo browser

Una volta ottenuta l’estensione, ti basterà digitare una particolare parola chiave su Google ed avrai accesso automaticamente a tutti i suggerimenti su di essa

Perchè utilizzare Ubersuggest? 5 ragioni

Ubersuggest è uno strumento estremamente utile per ottimizzare il tuo sito web per i motori di ricerca e sfruttare tutte le potenzialità della SEO. Vediamo le 5 ragioni per cui ti serve!

1. Visuale a 360° delle keyword che ti servono

La visuale delle keyword è ciò che rende Ubersuggest il migliore strumento per la ricerca delle parole chiave sulla piazza. Ti garantisce un approccio più professionale e un’analisi davvero approfondita per creare contenuti sempre più rilevanti.

Dopo aver inserito la keyword che ti interessa nella bassa di rierca, avrai accesso non solo alle keyword relative e suggerite, ma anche a un’analisi del posizionamento di ciascuna di esse e la difficoltà di utilizzo.

Questo ti dirà quanto una particolare keyword viene utilizzata e il suo volume di ricerca. Inoltre, potrai conoscerne la difficoltà in ambito SEM, in ambito SEO e anche il costo per ciascun click nel caso in cui volessi implementare una campagna a pagamento.

Ma questa è solo la funzionalità principale di Ubersuggest: il motore ti dirà anche il volume di ricerca da desktop e da mobile, che ti dirà quante persone ricercano quella determinata keyword e da dove.

Un altro ottimo feature è che Ubersuggest non ti darà solo le parole chiave principali, ma anche il modo in cui esse vengono utilizzate per i vari intenti di ricerca. Il che ti aiuterà a creare contenuti sempre più rilevanti per gli utenti.

2. Più traffico al tuo sito web

Il marketing online è oggi uno dei metodi più utilizzati per far crescere il proprio business. Questo significa che l’utilizzo di strumenti focalizzati come Ubersuggest è fondamentale per sbaragliare la concorrenza e disporre di una presenza online solida.

Quindi, utilizzandolo, sarai un passo avanti rispetto agli altri, perché conoscerai le parole chiave più utilizzate per il tuo settore e creerai così contenuti che porteranno sempre più traffico organico sul tuo sito web. Il che è di beneficio a lungo termine per qualsiasi settore di business.

3. Opzioni di ricerca personalizzate

Ubersuggest ti permette di modificare la tua area geografica e la lingua, così da poter focalizzare maggiormente la tua ricerca keyword scoprendo le parole chiave più utilizzate in una determinata località.

Nella barra di ricerca troverai infatti opzioni per diversi paesi e lingue, potrai scegliere la tua e

4. È gratuito

Ubersuggest offre un supporto a 360° per la ricercar keyword in maniera quasi del tutto gratuita. Se altri strumenti SEO di solito chiedono cifre esorbitanti per i loro servizi, Ubersuggest offre una versione free che inizialmente sarà tutto ciò di cui hai bisogno.

Il che significa che avrai accesso a una strumentazione avanzata senza dover investire neanche un centesimo. Naturalmente, in futuro, potrai scegliere di utilizzare il piano premium che offre più funzionalità, ma se stai solo iniziando la versione free ti basterà!

5. Facile da utilizzare

Questa è una delle ragioni principali per cui Ubersuggest è uno strumento utilizzabile da tutti, dal marketer esperto fino all’imprenditore alla ricerca di una piccola spinta per il proprio sito web. Analizzare e trovare le keyword migliori non è mai stato così facile.

Utilizzare Ubersuggest insieme ad altri strumenti per la SEO

Conoscere quali keyword vanno per la maggiore in un determinato lasso di tempo è essenziale se vorrai posizionarti ai primi posti dei risultati di ricerca su Google, Bing o Yahoo.

Ubersuggest ti permette di fare proprio questo: dandoti le parole chiave che interessano davvero agli utenti ti aiuta a creare contenuti che le persone vogliono davvero leggere – e potenzialmente condividere.

Ma sebbene Ubersuggest risulti un’ottimo strumento per la SEO, non è l’unico che puoi utilizzare: per ottimizzare davvero il tuo sito web come si deve, dovrai affiancare altri strumenti che potranno garantirti una preparazione, implementazione, monitoraggio e valutazione della tua performance a 360°. Vediamo quali sono

1. Ahrefs

Ahrefs è uno dei migliori strumenti SEO e per il content marketing. È secondo solo a Google in termini di crawlers, il che dice già tutto. Le sue due funzionalità principali sono:

Site Explorer: è un’intelligenza artificiale che ti aiuta a tracciare il profilo backlink di qualsiasi sito web. Che tu voglia saperne di più sul tuo stesso sito, o analizzare meglio la competizione, questa funzionalità di potrà aiutare.

Analisi di posizionamento: l’utilità nella SEO sta nel far arrivare le tue pagine ai primi posti sui motori di ricerca. Grazie a questa funzionalità, Ahrefs ti dirà quanto successo stai avendo nel completare questa task, e come vanno le cose per ciascuna parola chiave che hai scelto.

Come Ubersuggest, Ahrefs ha anche una funzionalità di ricerca keyword, che ti aiuterà a trovare le migliori parole chiave correlate al tuo settore di competenza.

2. SEMrush

Semrush è una dashboard molto elaborata e funzionale, che genera dei report dettagliati sulla performace dei tuoi domini e su pagine specifiche. È un nome molto conosciuto in ambito SEO. I professionisti amano il poter identificare il ranking specifico per ogni pagina, così da intervenire in ambiti più focalizzati.

Una delle feature più popolari di questo strumento è la comparazione tra domini, che ti permette di confrontare il tuo sito con quello dei competitors in maniera semplice e veloce. Se sei alla ricerca di un sistema di analitiche che ti possa aiutare a capire meglio i dati di ricerca, traffico, o i tuoi competitors, Semrush è la scelta giusta.

3. SpyFu

SpyFu è un software specifico per la ricerca keyword in materia di Google Ads. Oltre alla ricerca delle parole chiave, ti aiuta a svolgere ricerche competitive su Pay Per Click, SEO e con la creazione di liste e domini personalizzate e dettagliate.

Questo strumento ti aiuta a portare traffico rilevante e significativo alle tue campagne in Google Ads, a monitorare il posizionamento organico su Google, Bing e Yahoo, nonché ad ottenere informazioni preziosissime sui tuoi diretti competitors.

Inoltre, potrai generare report dettagliati su quanti click mensili essi realizzano, chi sono i loro competitors e quali campagne stanno svolgendo con Google Ads. È uno dei programmi più dettagliati per l’analisi SEM e SEO.

3. Linkody

Da marketer, passerai un sacco di tempo a costruire la tua strategia backlink, ma ti chiederai spesso se:

I siti web che linki ricambiano il favore?

Ci sono volte in cui perdi un backlink senza che ti venga comunicato?

Trovare la risposta a questa domanda è un compito arduo, specialmente se ti affidi solo a strumenti di tracciamento analogici. Il modo migliore per capire se la tua strategia SEO off-page performa bene è quello di avere una visuale a 360°.

Per fortuna, Linkody può aiutarti in questo: ti aiuta a scoprire, tracciare e analizzare i tuoi backlink grazie a un’interfaccia semplice e immediatamente digeribile.

Non solo: questo strumento controlla i tuoi link in tempo reale, e ti informa di qualsiasi cambiamento cosicché tu possa agire immediatamente. Puoi scegliere se utilizzare la versione free – che non scade – oppure effettuare l’upgrade a premium per ottenere più funzionalità.

In conclusione: dovresti per forza usare strumenti SEO come Ubersuggest?

Quando si parla di posizionamento organico sui motori di ricerca, non c’è un modo facile e totalmente gratuito per arrivare ai primi posti. Tutto ciò che puoi fare è ottimizzare tempo e risorse, assicurandoti di utilizzare solo i migliori strumenti.

Quando riuscirai a combinare un approccio personalizzato e ben strutturato, e nel contempo utilizzerai gli strumenti di cui abbiamo parlato in questo articolo, sarai pronto per scalare le vette del SERP e far decollare il tuo business!