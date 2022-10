Tra le tante proposte di Netflix che sono uscite nell’ultimo periodo, c’è una serie tv in particolare che ha catturato l’attenzione del pubblico: parliamo di Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer.

Questa miniserie, uscita il 21 settembre 2022, racconta la vicenda di Jeffrey Dahmer, un serial killer così spietato e perverso da essersi meritato il soprannome di Il Mostro di Milwaukee o addirittura Il Cannibale di Milwaukee, ma sui social la popolarità di questa serie ha preso una piega decisamente particolare.

Vediamo dunque cosa sta succedendo su TikTok e in cosa consiste la challenge esplosa sul social.

Dahmer challenge: le polaroid vere dei cadaveri su Tiktok

Per capire il senso della challenge che sta circolando su TikTok bisogna fare alcune premesse su Dahmer. Abbiamo già detto che quest’uomo è stato un serial killer, ma la cosa più disturbante è il fatto che Dahmer non solo uccideva le sue vittime, ma anche le mutilava e violava dopo la morte, scattando poi delle polaroid dei cadaveri che teneva nascoste in casa sua.

La Dahmer challenge, dunque, consiste proprio nel cercare le polaroid originali scattate da Dahmer e filmarsi mentre le si guarda, registrando le proprie reazioni, che ovviamente sono generalmente di disgusto, il tutto mentre in sottofondo si può sentire la canzone Psycho Killer.

Infatti possiamo trovare tanti video di persone con gli occhi spalancati e a bocca aperta se si cerca “Jeffrey Dahmer vittime polaroid su TikTok”. Ma non è tutto, infatti la ricerca “polaroid delle vittime di Jeffrey Dahmer” è diventata così famosa che ha raggiunto 531,2 milioni di visualizzazioni, mentre i video nel loro insieme hanno ottenuto 3,4 miliardi di visualizzazioni.

Pazzo assassino o bisognoso d’amore? La risposta del web

La popolarità della serie tv sullo spietato assassino, che tra l’altro è stata criticata dalle famiglie stesse delle vittime, ha dunque generato un grande fermento sul web e questa challenge ha decisamente messo in luce il gusto del macabro che certe persone hanno, ma non solo.

Possiamo infatti trovare persone che tentano di guadagnarci da questa storia, poiché in molti vogliono vedere le polaroid vere del serial killer cannibale, dunque alcuni scrivono su TikTok che se il loro video avrà successo riveleranno dove trovarle. Inoltre sta spopolando anche la Dahmer dance, che consiste appunto nell’imitare Dahmer mentre balla.

Infine, possiamo anche dire che non tutti sono rimasti sconvolti dalle gesta del famoso assassino, ma anzi grazie alla serie tv alcuni sono arrivati a simpatizzare con lui, cercando addirittura di giustificarlo, dicendo ad esempio che Dahmer aveva solo bisogno di qualcuno in grado di amarlo.