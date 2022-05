Sapevi la novità del nuovo font Instagram Sans? Lo avevi già notato? Ecco tutte le ultime news sul nuovo Instagram font Sans in questo articolo. Vedrai di cosa si tratta, come averlo, cosa sapere sul restyling e non solo. Scopri tutto all'interno dell'articolo.

Il restyling attuato qualche giorno fa da Instagram ha riscontrato critiche e complimenti da parte degli utenti. Hai notato anche tu? Da che parte stai? È stato annunciato il nuovo font Instagram sans ufficiale per le stories, video e per i reels.

Per rendere unici i contenuti e non solo, questa volta si è puntato sull’inclusività e sul linguaggio comune per ogni persona posizionata in qualsiasi punto del mondo. Cultura, semplicità e inclusività sono le parole d’ordine per questo nuovo font Instagram sans inspirato al logo.

Ci riferiamo al restyling completo che è stato da poco attuato insieme al logo Instagram più luminoso. L’Instagram font sans nuovo sostituisce le parti testuali della piattaforma con linguaggio grafico totalmente nuovo. Pronti a scoprire tutto sul nuovo Instagram font sans ispirato al logo? Abbiamo specificato le ultime news in tutto l’articolo.

Di cosa si tratta il nuovo Instagram font? Di seguito scoprirai questo ma anche come avere il nuovo font Instagram sans, cosa sapere sul restyling grafico dell’’ufficiale e nuovo Instagram font sans, tutto riguardo quest’ultimo e le ultime news sul restyling ispirato al nuovo logo annunciato qualche giorno fa.

Di cosa si tratta il nuovo Instagram font? Presentazione del carattere tipografico

Questo nuovo Instagram font sans merita una presentazione poiché è un carattere tipografico studiato ad hoc per gli utenti della piattaforma provenienti da tutto il mondo. Collegato all’aggiornamento del marchio, la grafica è stata rivisitata per dar vita a nuovi concetti di inclusività e non solo.

La creazione del nuovo Instagram font sans è interamente fatta dal social media. Quindi, è esclusivamente di proprietà di IG. Si tratta di un carattere tipografico esclusivo e che riflette la forma del glifo. Per di più, mette a fuoco l’impegno per la semplicità e l’artigianato.

Una combinazione perfetta di varie forme, tra cui, quadrati e cerchi. Una sintesi perfetta e un mix tra pixel e scrittura a mano. Cosa vorrà significare nello specifico? Durante la progettazione del nuovo Instagram font sans è stato pensato ad un accesso al portale più a livello globale e che comprende tutte le culture esistenti.

Infatti, è stato progettato in collaborazione con esperti di tutte le lingue con il fine ultimo di adattare la piattaforma a qualsiasi persona al mondo. Il carattere tipografico ha incluso lo studio di forme di scrittura globali, tra cui, arabo, tailandese e giapponese.

Lo scopo è supportare i creator e gli utenti della community di qualsiasi lingua con l’obiettivo di esprimersi liberamente. Il lancio dell’Instagram font sans ha dato il via a nuove forme di libertà di espressione di livello globale.

L’Instagram font sans assomiglia al sans-serif ma più semplice e facile da distinguere in ogni cultura del mondo. Solo alcuni tratti rilevano che si tratta di un carattere particolare e insolito, come la coda della Q. Questa tipologia di caratteri diversi fornisce all’applicazione una identità visiva completamente unica e indistinguibile in modo chiaro e forte.

Come avere il nuovo font Instagram Sans? Ecco dove trovarlo!

L’Instagram font sans è già arrivato nelle stories e nei reel con l’obiettivo di rendere i contenuti madre della piattaforma unici e riconoscibili. Insomma, dovranno essere inconfondibili i testi generati sul portale di social media in questione.

È un gesto per contrastare le applicazioni rivali. Come avere il nuovo Instagram font sans? Tutti i profili, a partire da quello privati, ai creator e fino agli account aziendali, lo hanno già. Nel caso in cui non si visualizza si dovrebbe aspettare o aggiornare la piattaforma.

Per cui, l’aggiornamento è da verificare. È senza dubbio già disponibile da usare. È stato posto come primo della fila nella sezione testi delle storie e dei reel Instagram. Puoi, in qualsiasi momento, scorrendo verso destra, cambiare il font Instagram nelle story e nei reel.

Più precisamente, aprendo una di queste ultime due sezioni appena citate, sul pulsante con l’icona del testo “Aa”, si troverà come primo a disposizione. Infatti, il primo Instagram font disponibile prima era il grassetto. Adesso, è il font Instagram Sans. Si trova esattamente nella sezione del testo dei reel e delle stories.

Cosa sapere sul restyling grafico Instagram font Sans

Il blog ufficiale di Instagram ha riportato tutto sulla progettazione e il restyling grafico dell’identità di Instagram, del logo e del nuovo carattere tipografico. Instagram font sans è stato creato per un preciso obiettivo: quello di rendere la piattaforma accessibile a tutti.

Infatti, come anticipato, hanno collaborato con esperti di tutte le lingue del globo, a partire dall’arabo, al tailandese fino al giapponese. Rendere Instagram un posto per tutti è lo scopo, ecco perché è stato deciso di adattare il nuovo font Instagram sans alle modalità di scrittura mondiali.

Il supporto degli utenti della community e dei creator è il primo pensiero del portale social network. Soprattutto perché tutti spingono la cultura avanti per esprimersi liberamente e in maniera completamente piena e completa in qualsiasi lingua. La novità grafica oltre al carattere tipografico è riferita al logo.

Si tratta di un cambiamento di gradienti del colore. Il restyling grafico è innovativo anche perché è stato definito e progettato con un processo di modellazione 3D. Avete notato la luminosità?

È proprio per questo che è stato creato con tecnologie innovative e completamente nuove per questi tempi. Instagram è avanti? Pare proprio di sì!

Inoltre, nel restyling grafico notiamo anche quella riferita al feed e all’interfaccia utente più semplice per un risultato di esperienza utente utile e d’effetto. Essere memorabile? È uno degli scopi di questa nuova identità grafica di IG.

La grafica più illuminata, vivace e viva, vuole rappresentare gli utenti e il contenuto al centro di ogni schermo e su ogni dispositivo. La nuova identità visiva di IG si ispira a elementi di design di tutti i giorni, a partire dal font fino al marchio. Identità distinta? È quello che vuole Instagram.

Quindi, questa nuova grafica è più immersiva, coinvolgente e rende tutto più inclusivo. Sono i temi centrali dell’anno, d’altronde. Infine, non ci sono interruzioni nello spazio intorno alle immagini e ai contenuti.

Vuol dire maggiore coinvolgimento? È proprio così! Ecco di seguito tutto sul nuovo Instagram font Sans. A seguire il perché della coerenza grafica tra font e logo e tra i nuovi cambiamenti.

Novità nuovo Instagram font 2022: ecco tutto su Instagram Sans

Seppur nuovo, si presenta come un carattere leggibile. È uno dei vantaggi di questo Instagram font sans. Le novità non sono finite qui. Ecco tutto quello che devi sapere sul nuovo Instagram font del 2022. Immaginato per essere leggibile e decorativo allo stesso tempo e progettato con il massimo del successo.

Gli elementi che appaiono in alcune lettere e simboli sono il significato di accessibilità. L’aggiornamento vede tanti materiali di marketing cambiati, a partire dagli elementi di tutto il manuale d’uso del marchio. Instagram prevede l’utilizzo del nuovo font Instagram sans sia nel marketing che nel futuro dell’applicazione.

Ispirato al logo, riflette la forma del glifo. È di una semplicità estrema. La forma ispirata ai cerchi e ai rettangoli ha un nome per Instagram: squircles. Quest’ultimo è uno stile che include sia l’effetto pixel e sia l’effetto disegnato a mano.

Ad esempio, i dettagli infondo alla T lo rendono più umano a vista d’occhio. E' l’evoluzione del marchio corsivo utilizzata per tutti questi anni dal social network. Infatti, la maggior parte dei font Instagram sono sans-serif, semplici e diversi dalle altre piattaforme rivali.

Instagram assicura che il carattere tipografico funzioni in tutte le lingue del mondo perché è stato studiato e sviluppato soprattutto per questo preciso motivo. Inoltre, ecco una grandissima novità: c’è anche un secondo font, dal nome Instagram sans script. Esso dona più forma alle parole e li rende dei simboli energici per ogni contenuto.

Wired.it ha confermato:

Si parla di "aggiornamento visivo" nel titolo del post ufficiale di presentazione delle novità in arrivo su Instagram e il restyling grafico di Instagram riguarda soprattutto due particolari presenti in ogni pagina come il logo e il carattere tipografico di base. I due elementi sono peraltro interconnessi.

Ultime news sul Font Instagram sans ispirato al logo: perché?

La primissima cosa da specificare è che il font Instagram sans ispirato al logo ha una coerenza immensa che porta al risultato della riconoscibilità di Instagram da parte degli utenti. Seppur famosissimo ha dei concorrenti.

Ecco perché è stato deciso di puntare su una nuova e totale brand identity piuttosto che cambiare solo il logo o solamente il font. Questo è un periodo ricco di novità e news, per Instagram, anche di rinnovamento.

La versione aggiornata del logo e dell’Instagram font vede luminosità, energia, linee morbide e un aspetto grafico totalmente differente dai concorrenti. Sia l’aspetto che l’esperienza utente è cambiata insieme al font Instagram sans. La coerenza rende memorabili, riconoscibili e unici contenuti di qualsiasi forma.

Per non parlare della semplicità e la chiarezza usata nel restyling grafico di questi elementi. Le ultime news riportano che è un font inedito e di proprietà del social network. Il carattere tipografico di base è stato cambiato per lasciare che prende il posto il nuovo Instagram font.

Sia marchio che font sono interconnessi. Pensati per dare maggiore accessibilità a milioni di utenti che usano alfabeti diversi, tra cui, il latino. Progettato sulla base di font sans-serif, semplice, comprensibile, leggibile e soprattutto possiamo definirlo ora anche universale.

Minimale e stilizzato, il logo, muta solo il gradiente cromatico, vivace e coerente con il carattere tipografico. Entrambi dinamici, come la novità del contenuto al centro e il cambio del layout grafico, quasi trasparente. Il fine è favorire una fruizione migliore e un’esperienza utente che rimane impressa nella mente.

I contenuti sono a schermo intero con una navigazione veramente facile e immediata. Ecco lanciata la sfida per differenziarsi da Tik Tok. Il pubblico ha apprezzato il nuovo design? E tu, da che parte stai?