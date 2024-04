Midjourney, cos'è l'AI per generare incredibili immagini e come usarla anche gratis

La tecnologia ha sempre offerto la possibilità di fare qualcosa a chi non è in grado di farla da sé. E questo principio oggi vale anche per chi ha una sconfinata fantasia, ma non ha il dono del disegno. La risposta? Si chiama Midjourney ed è una AI generativa che consente di dare libero sfogo alla creatività.

Ma come funziona Midjourney e come si fa a realizzare quelle incredibili immagini che ti sarà capitato di vedere almeno una volta sul web? Te lo spieghiamo in questa piccola guida in cui imparerai cos’è Midjourney, come usarla gratis, quanto costa l’abbonamento e come creare le immagini.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Midjourney, cos’è l’AI per realizzare immagini quasi reali 2. Quanto costa l’abbonamento a Midjourney e quando va attivato 3. Come usare Midjourney gratis: segui questi step 4. Come si crea un’immagine con Midjourney

Midjourney, cos’è l’AI per realizzare immagini quasi reali

Hai presente la foto dell’arresto di Donald Trump? O, ancora, l’immagine di Papa Francesco col cappotto bianco? Sì, tutte fake, ma fatte a regola d’arte. E con cosa? Con Midjourney.

Ma cos’è Midjourney? Parliamo di un’AI generativa. In sostanza, tu pensi a un’immagine, dai un comando testuale all’intelligenza artificiale e lei ti crea un’immagine seguendo tali indicazioni.

Ciò significa che puoi decidere di ottenere il risultato che desideri. L’unica cosa a cui devi fare attenzione è creare un comando – anche detto prompt – che sia quanto più dettagliato possibile. Puoi chiedergli, per esempio, di generare un’immagine realistica o a fumetti, di inserire un personaggio, reale o inventato, e molto altro.

Il tutto, senza dover avere alcuna competenza da designer o disegnatore.

Quanto costa l’abbonamento a Midjourney e quando va attivato

Per prima cosa, va detto che Midjourney può essere utilizzato anche gratis. Tuttavia, questa opzione è possibile solo fino a 25 opzioni di prompt. In pratica, hai 25 tentativi disponibili per creare 25 immagini diverse.

Dopodiché, se vuoi continuare a utilizzare l’AI, dovrai pagare un abbonamento. Il piano Basic costa 10 dollari al mese, quello Standard 30 dollari e quello Pro 60 dollari.

Come già detto, però, puoi cominciare subito a effettuare qualche prova gratuita. Vediamo come.

Come usare Midjourney gratis: segui questi step

Utilizzare Midjourney gratis è molto semplice. Quello di cui avrai bisogno, però, è un account sul server Discord, una piattaforma di comunicazione che consente di effettuare videochiamate, chat istantanee e giocare con gli amici.

Midjourney può essere utilizzata tramite tale piattaforma, per cui il primo step sarà creare un account su Discord. Dopodiché bisognerà seguire qualche altro breve passaggio per cominciare a generare le immagini.

Segui, allora, tutti questi passaggi:

• crea un account Discord se non ne hai già uno;

• vai sul sito di Midjourney e su “Unisciti alla versione beta” (in automatico verrai rimbalzato su Discord);

• accetta l’invito Discord a unirti a Midjourney;

• comincia a generare le tue immagini andando sui canali #newbies (canale per principianti) nel menu sulla sinistra;

• ora puoi cominciare a generare le tue immagini.

Come si crea un’immagine con Midjourney

Ma come creare un’immagine con Midjourney? Arrivati a questo punto dovrai inserire il tuo primo prompt.

Per farlo, ricorda di digitare /imagine e scrivere il tuo prompt – il consiglio è scriverlo sempre in inglese. Ricorda che non devi fornire all’AI informazioni generiche. Se vuoi che faccia ciò che le chiedi e il risultato si avvicini a quella che era la tua idea, dovrai impegnarti a scrivere un prompt ben fatto.

Utilizzando più volte Midjourney, pian piano ti renderai anche conto di come “ragiona” l’AI, per cui dopo qualche utilizzo potrebbe essere più semplice fornirle ciò di cui ha bisogno per raggiungere l’obiettivo.

Considera che ogni volta che creerai un’immagine, Midjourney te ne proporrà quattro versioni tra cui potrai scegliere quella che maggiormente si avvicina all’idea iniziale.

Se è vero che i risultati derivanti da Midjourney vengano criticate spesso dagli artisti e dai grafici, va comunque detto che anche allenarsi a perfezionare i propri prompt richiede comunque del talento.

Midjourney offre, così, la possibilità di estendere gli orizzonti e scoprire un nuovo modo di concepire ciò che ci sta attorno e la nostra creatività.

Leggi anche: Fake news o verità? Come riconoscere le immagini create con intelligenza artificiale