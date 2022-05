Grazie all'avvento di Internet e della tecnologia, il marketing digitale è diventato un fattore vitale per contribuire al successo di un marchio. Quasi tutte le aziende stanno provando cose diverse per costruire una campagna di marketing digitale di successo che possa aiutare a promuovere il proprio marchio e distinguersi dalla concorrenza. Alcuni marchi lo hanno fatto eccezionalmente bene. Questo articolo mette in evidenza le migliori campagne di marketing digitale e il motivo per cui hanno funzionato.

La storia del marketing ha visto idee e campagne straordinarie. Molte di loro hanno funzionato egregiamente. Hanno creato un impatto duraturo sui clienti.

Per cominciare, esaminiamo l'idea del marketing digitale. Cosa significa? E il suo significato per il business globale. L'idea del marketing digitale è decollata dopo l'avvento della tecnologia. In precedenza, i metodi tradizionali erano l'unica struttura di marketing in quanto un soggetto. Includevano pubblicità stampate, posta e cartelloni pubblicitari. Allora era praticamente marketing. Oggi il marketing digitale è il cuore del marketing.

Il marketing digitale è un concetto che utilizza dispositivi elettronici per il funzionamento. Gli specialisti di marketing operano su telefoni, schede, computer, dispositivi audio.

Il marketing digitale divora le virtù della tecnologia. Si basa sull'uso di Internet e delle telecomunicazioni.

È più di un semplice qualcosa che un cliente vede. Il marketing digitale fa tutto. Dal monitoraggio di ciò che un cliente sta cercando alla presentazione dei prodotti.

Cosa sono le campagne di marketing digitale?

Una campagna di marketing digitale è una struttura definita per un'attività specifica. Ci sono molti aspetti in una campagna di marketing.

Questo compito viene eseguito tenendo conto della domanda Perché? Perché un marchio avvia una campagna? La risposta a questa domanda è solitamente la missione del marchio.

Le campagne di marketing possono essere eseguite per vari motivi. Alcuni motivi possono essere la consapevolezza del marchio, il lancio del prodotto, il posizionamento, il rebranding, il test di mercato, il feedback, ecc.

La prossima domanda è Cosa? Cos'è la campagna? La risposta a questa domanda contiene l'intero contenuto. Contiene l'intero design della campagna. L'aspetto e l'atmosfera della campagna. E il più importante è il messaggio.

Cosa sta cercando di dire il marchio? Come lo dirà? Quale sarà il tono del marchio?

La parte successiva è la domanda Dove? Esistono diversi mezzi per eseguire una campagna di marketing digitale. Con robusti moduli tecnologici, le opzioni sono immense.

Tuttavia, è necessario definire anche il mezzo della campagna. Dipende molto dal pubblico di destinazione del marchio.

Una famosa citazione recita: "Perché non hai mai visto uno spot Lamborghini prima? Perché le persone che possono permetterselo non sono sedute a guardare la TV."

La citazione sopra è un classico esempio di un marchio che è specifico di utilizzare o scartare un particolare mezzo.

Il marketing digitale offre percorsi dentro e fuori Internet. I mezzi offline includono SMS, televisione, stampa, radio, pubblicità all'aperto, ecc. Internet è una miniera d'oro per la comunicazione. Il motivo è semplice. Tutti sono su Internet. Social media, annunci di siti Web, popup, banner ed e-mail sono alcuni dei percorsi di Internet.

Un altro aspetto significativo è la domanda di Quando? Abbiamo tutti sentito la citazione, "Il tempismo è tutto". Anche per il marketing digitale è necessaria una tempistica precisa.

I post sui social media sono realizzati accuratamente in base alla stessa logica. Allo stesso modo, il marketing su varie piattaforme è cronometrato in base all'affluenza. Un tempismo accurato attirerà la massima attenzione.

Questo video su YouTube spiega il marketing digitale in parole povere. Evidenzia il marketing digitale con esempi supportati da modelli accademici e collaudati. Puoi scorrere il video. E se ti piacciono i contenuti, metti mi piace e condividi il video e iscriviti al canale per video più informativi come questo.

Una campagna di marketing digitale ospita la creatività, a parte l'aspetto tecnico. Gli specialisti di marketing devono entrare in risonanza con il pubblico.

Appelli emotivi e psicologici svolgono un ruolo significativo in qualsiasi campagna di marketing digitale. La connessione di questi punti produce un risultato.

L'intero processo richiede una quantità enorme di sforzi. Capiamo perché è necessario.

Perché hai bisogno del marketing digitale?

Ci sono molte ragioni per sfruttare il marketing digitale. Ti aiuta a plasmare il tuo marchio. Inoltre, ti consente di modellare la percezione dei clienti nei confronti del tuo marchio. Il marketing digitale ti mette online.

Offre visibilità e opportunità di crescita per la tua azienda e apre davanti a te un mercato globale. Qui chiunque può accedere alle informazioni su di te dal più piccolo dispositivo smartphone. Ti offre numerose piattaforme per incontrare il tuo pubblico.

Il marketing digitale è più conveniente rispetto ai metodi peer. Qui sai dove devi mettere i tuoi soldi. E, soprattutto, sai dove non mettere i tuoi soldi. Tali approfondimenti fanno risparmiare enormi costi e ti indirizzano a tattiche più fantasiose.

Interazione, feedback, comunicazione sono altri vantaggi del marketing digitale. La comunicazione gioca un ruolo fondamentale per entrare in sintonia con il tuo cliente. Ti permette di correggere gli errori. Ricevi feedback e comprendi i requisiti.

Il marketing digitale aiuta a educare i tuoi clienti. Migliora le vendite. Fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni. E alla fine della giornata, ti consente di condividere la tua storia.

Ora il marketing deve funzionare in un quadro sistematico. Questo framework è definito come una campagna di marketing. È un percorso su misura per inviare un messaggio. Si prevede che il messaggio alla fine porterà a vari obiettivi. Questi obiettivi generano entrate, creano un'immagine del marchio, ecc.

Esaminiamo alcune delle migliori campagne di marketing digitale finora realizzate.

Le migliori campagne di marketing digitale di tutti i tempi: Gillette

Gillette è un marchio americano di prodotti per la cura di sé. Include principalmente rasoi di sicurezza e oggetti simili. Il marchio è anche noto per il suo famoso slogan, "Il meglio che un uomo può ottenere". Gillette è ampiamente riconosciuta per questo slogan che è durato dal 1989 al 2019.

Nel 2019 hanno lanciato una campagna che ha suscitato emozioni e ha suscitato grande scalpore. Gillette ha affrontato questioni delicate riguardanti mascolinità tossica e patriarcato in una campagna. Gillette ha intrapreso questa campagna per costruire e alimentare la rappresentazione del suo marchio.

Un video lungo 01:45 minuti ruotava attorno al richiamo di frasi come "i ragazzi saranno ragazzi". La sanzione del patriarcato è stata imposta alla società per secoli. Gillette affronta esplicitamente il comportamento tossico degli uomini e lo indirizza su come gli uomini siano migliori di così.

Il marchio ha prodotto uno slogan, "We Believe: The Best Men Can Be" Questa riga allude al loro slogan di 30 anni. Hanno affrontato un problema che prevaleva. E una parte del problema era il loro slogan, "Il meglio che un uomo può ottenere". Il video ha ottenuto 36 milioni di visualizzazioni. Inoltre, Twitter ha assistito a una marea di Mi piace e commenti.

La campagna parla anche di modellare i ragazzi oggi che diventeranno uomini domani. L'intento era quello di promuovere il comportamento e la moralità a cui questi ragazzi potevano guardare. Predicava nel modo giusto di trattarsi a vicenda e di difendere la cosa giusta.

Questa era una campagna multicanale. Hanno avviato un hashtag #TheBestMenCanBe. Ha provocato conversazioni sui social media sul disimparare comportamenti tossici e inappropriati. Con questa campagna è stato creato un effetto stabilizzante. Le discussioni hanno avuto un effetto duraturo fino a mesi dopo il rilascio.

Il risultato nel pubblico è stato un senso di essere ascoltato e compreso. Questi sforzi per affrontare le questioni sociali e creare un senso di integrità hanno aiutato il marchio a creare un'identità e aumentare le vendite.

Le migliori campagne di marketing digitale di tutti i tempi: Nike

Nike è un marchio di fitness facilmente riconoscibile da un semplice swoosh. Un marchio così forte che le radici affondano nel tempo. Era 1998 quando Nike inventò il suo iconico slogan, "Just Do It". Non si aspettavano il successo di questo slogan. Sono 23 anni dopo e lo stesso slogan è ancora rilevante, afferma Davide Grasso, VP del marketing globale del marchio presso Nike.

Questa campagna ha creato un enorme impatto sul posizionamento del marchio Nike. Un marchio sportivo promuoveva motivazione e spirito da raggiungere. Il messaggio era di superare se stessi e competere con i migliori.

Nike ha toccato i risultati personali dei dilettanti e li ha incoraggiati a salire di livello. Il messaggio ha affascinato il pubblico e "Just Do It" è diventato l'inno Nike. Oggi Instagram ha circa 20.624.945 post su #JustDoIt.

Il marchio includeva persone di ogni ceto sociale in questo campagna. Hanno detto che i loro prodotti sono di grande utilità per tutti. Non solo atleti professionisti ma anche persone normali.

Il loro video mostra persone normali che sono ispirate a vivere energicamente e vivere in grande. Buono quanto il migliore del gioco. Alcune parole nel video dicono: "Se puoi correre un miglio, corri una gara."

La campagna è stata così influente che le vendite sono salite alle stelle a 2 miliardi di dollari in un decennio. Inizialmente, i numeri erano 800 milioni di dollari nel 1988.

Le migliori campagne di marketing digitale di tutti i tempi: Cadbury Dairy Milk

Il latte è uno dei leader FMCG più importanti nel Regno Unito. Il prodotto è cioccolato al latte, leader del mercato da decenni. Il marchio ha lanciato una campagna video incentrata sugli alieni nell'ottobre 2016.

L'idea alla base della campagna era quella di promuovere che i prodotti Cadbury Dairy Milk siano amati da tutti, anche dagli alieni. Il marchio stava cercando di promuovere il gusto unico dei suoi prodotti di cioccolato ed è stato in grado di farlo in modo efficace.

L'annuncio mostrava molti alieni che si godevano il Cadbury Dairy Milk e ballavano per il puro piacere del gusto e della dolcezza offerti dai cioccolatini.

L'annuncio della durata di 40 secondi è stato in grado di raccogliere oltre 116 milioni di visualizzazioni su YouTube. L'annuncio era anche collegato al film Interstellar.

La campagna ha avuto successo perché ha stimolato un senso di divertimento e gioia attraverso le generazioni. Il risultato della campagna è stato eccezionale. Il marchio è stato in grado di promuovere con successo il suo slogan di allora "ha un sapore più cioccolatoso".

Conclusione

Queste campagne sono le poche che non lasceranno mai la nostra mente. Non sono solo ottime strategie, ma anche potenzianti. Le preoccupazioni sociali sono uno degli aspetti più stimolanti del marketing.

Quando un'azienda bilancia il capitalismo con la responsabilità sociale, motiva l'empatia. Un veicolo per potenziare e unire la società come una sola, generando contemporaneamente prosperità aziendale è il miglior esempio di una situazione vantaggiosa per tutti.