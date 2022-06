Hai bisogno di trovare i migliori Instagram hashtag per reels virali? Eccoli qui! Abbiamo riportato tutto quello che devi sapere e selezionato i migliori divisi per popolarità e categorie. Sai già come fare? Scopri tutto qui: cosa sono e come funziona Instagram hashtags per reels virali, quali usare, i più seguiti, come trovare i migliori e infine una selezione dei più virali.

I follower amano i tuoi contenuti ma vorresti raggiungere più persone? Gli hashtags Instagram per reels virali sono un modo unico di valorizzare e dare più visibilità ai tuoi video di formato verticale. Inserire alcuni nella didascalia Instagram aumenterà la probabilità di finire su esplora.

Questo è solo uno dei tanti motivi per cui gli Instagram hashtags per reels virali sono fortissimi. Non preoccuparti, qui spiegheremo tutto nel dettaglio. Pronti per sapere come trovare i migliori Instagram hashtags per reels virali?

Ecco una giusta metafora di Oberlo.it che vogliamo riproporre per esprimere al meglio il concetto:

Chiudi gli occhi. Immagina di essere sul palco del Wembley Stadium. Davanti a te una folla di centinaia di migliaia di persone grida, parla, canta e tu stai cercando di mandare il tuo messaggio senza nemmeno un microfono. Chi ti sente? Probabilmente nemmeno i tecnici di palcoscenico.

Sì, perché hanno la stessa e identica funzione del microfono che da voce ai contenuti sulla piattaforma di social network, come se fosse un palco pieno di persone che aspettano solo te. Sottovalutati o sopravalutati? Gli Instagram hashtags for reels virali sono veramente importanti. Scopri tutto!

In questa guida vedremo cosa sono e come funziona Instagram hashtags per reels virali, quali usare, i più seguiti, come trovare i migliori e infine una selezione dei più virali Instagram hashtags for reels. Ti auguro di trionfare e avere maggiore visibilità dopo questa lettura!

Instagram hashtags for reels virali: cosa sono e come funziona

Prima di ogni cosa definiamo il significato di Instagram hashtags per reels virali. Ci riferiamo a etichette tematiche che classificano i contenuti pubblicati. Preceduti da un #, vengono inseriti ogni giorno sotto miliardi di reels virali.

La funzione? Quella di aiutare gli utenti a ricercare un’immagine o un video virale. Inserendone uno nella caption o più di uno, categorizzerai il contenuto. Cosa succede? Nel momento in cui qualcuno ricerca quella determinata parola potrà trovare il tuo video.

Anche nel caso in cui gli utenti seguono quelle precise etichette, a quel punto, i tuoi contenuti compaiono nella homepage degli utenti, seguaci o non follower. Usarli nel modo giusto fornisce un passo avanti per classificare il materiale e semplificare la ricerca delle persone sul social media.

Pertinenti? È la base! Inappropriati o bannati? Attenzione! Vediamo quali tipi di Instagram hashtags per reels virali usare per ogni tipologia di contenuto. A cosa servono e come funzionano? Lo riassume Italiaonline.it:

Ricerca: attraverso hashtag specifici si trovano contenuti pertinenti e focalizzati. Viralità: gli hashtag massimizzano l’effetto community, grazie alla loro doppia caratteristica di catalogare i contenuti e di renderli facilmente reperibili. Una volta recepito dal pubblico, il tag di quell’argomento, mainstream o di nicchia, può essere rilanciato fino a diventare virale. Engagement: i post che includono hashtag ricevono il doppio del coinvolgimento rispetto a quelli che non lo fanno (fonte: Buddy Media in relazione a Twitter).

Che hashtags usare per i Reel Instagram virali? Tipologie e numero!

Abbiamo ben anticipato che gli hashtag Instagram per reels virali possono aiutare a raggruppare i contenuti. Più di un miliardo di utenti attivi mensili e tu ti starai chiedendo come arriveranno i tuoi contenuti a tutte queste persone?

È proprio questo il bello! Grazie agli hashtags Instagram per reels virali puoi raggiungere tutte le persone a cui il tuo profilo potrebbe interessare. Quindi, aumentano la probabilità che i contenuti vengano visti da più persone? Esattamente sì! Ecco che tipologie di Instagram hashtags per reels virali usare:

Un numero maggiore di 5 e minore di 10 per prodotto/servizio

Un numero minore di 5 per brand

Una quindicina riferiti alla nicchia-settore

Meno di 5 per la location

Tra 5 e 10 specifici al post

Generici e popolari, di nicchia per il marchio o specifici del post, devono essere coerenti. In questo modo l’interesse degli utenti sui tuoi contenuti aumenterò di certo. Utilizzando quelli idonei daranno un boost al contenuto che si rivelerà virale e arriverà sui dispositivi di più persone interessate possibili.

Ecco cosa riporta Money.it:

Utilizzare quelli giusti può rivelarsi davvero importante per farsi notare dagli utenti che ancora non ti conoscono. (…) Scegliendo gli hashtag migliori avrai maggiori possibilità di far crescere la tua community di follower e farti conoscere su Instagram. (…) È proprio attraverso gli hashtag che una buona fetta di utenti del social network naviga tra i vari post in cerca di ispirazione.

Quali sono gli hashtag più seguiti per i reels Instagram virali?

Esistono degli hashtags Instagram per reels virali molto seguiti dalla maggior parte degli utenti. È bene puntare su questi? Sì, perché sono già virali ma non bisogna usare solo ed esclusivamente i più popolari poiché per categorizzate il contenuto è meglio essere precisi.

Gli Instagram hashtags per reels virali di tipo generici, i più usati e popolari del 2022, sono funzionali per ottenere follower e like. Il tuo obiettivo è vendere? Allora dovresti selezionare anche i più seguiti dalla nicchia.

Ci sono alcune etichette popolari riferite a persone: amore, amicizia, famiglia, scuola, lavoro, neonati e bambini. Invece, se il tuo post contenesse animali potresti puntare su: cani, gatti, pesci, insetti, cavalli e via dicendo.

Categoria natura? Alba, tramonto, notte, stelle, fiori, paesaggi, mare e spiaggia. Tra gli Instagram hashtags per reels virali più seguiti nell’ambito delle stagioni, abbiamo: primavera, estate, autunno, inverno, sole, pioggia, nuvole e neve.

Per gli eventi? I più seguiti sono: compleanno, matrimonio, feste, Pasqua, Pasquetta, Halloween, Natale e Capodanno. Andiamo avanti con i popolari riferiti all’arte e la fotografia: arte, fotografia, foto bianco e nero, architettura.

Cibo? Sushi, vino, pokè, caffè e bevande. Alcuni seguiti e più popolari, ci vorrebbero, ma non solo quelli: prendere appunti su questo è essenziale. Contenuto targato moda? Ecco alcuni Instagram hashtag per reels virali tra i più seguiti e popolari: moda, outfit, capelli, trucco, unghie, gioielli, orecchini, bracciali, piercing, tatuaggi e arredamento.

Sport? Potresti usare: fitness, palestra, dimagrire, ballo, basket, calcio, danza, corsa, auto, moto, barche e aereo. Per reels virali del settore tecnologia ci sono i seguenti Instagram hashtags: tecnologia, Android e iPhone.

Raccomandiamo di non usare quelli vietati o bannati. È importante sempre verificare andando sulla etichetta e vedere se il social media notifica il ban. Solitamente c’è scritto, per cui è bene controllare esattamente cliccando sull’etichetta all’interno del social network.

Instagram hashtags for reels virali: ecco come trovare i migliori

Il numero, ricorda, è importante. Per trovare i migliori Instagram hashtags per reels virali occorrono due modi: usare delle applicazioni gratis o fare l’analisi e la ricerca manualmente. In entrambi i casi ricordiamo di verificare bene la parola al singolare e al plurale e vedere quale va di più.

Ci sono diverse piattaforme che forniscono Instagram hashtags per reels virali semplicemente digitando la parola che interessa al contenuto. Un esempio di applicazione famosa e soprattutto affidabile, sicura e autorevole è Instagram hashtags generator di SISTRIX.

Anche la piattaforma hashtags fox è molto usata dai migliori. Invece, manualmente, è possibile ricercare sul social media diverse etichette tra le più pertinenti e idonee al contenuto proposto.

Sempre in riferimento al prodotto/servizio, brand, nicchia e settore, location e specifici al contenuto, si possono trovare hashtags Instagram per reels virali con i due modi descritti.

Nel primo caso, digitando la parola di successo legata al contenuto, le applicazioni gratis forniranno i migliori Instagram hashtags per reels virali correlati. Mentre, se hai intenzione di farlo a mano, dovrai verificare esattamente il numero di persone iscritte e che seguono quelle determinate parole scelte.

Influencerking.com precisa che:

Inserire gli hashtag può essere un ottimo modo per aiutare l’algoritmo di Instagram a “capire” i tuoi contenuti e mostrarli a un pubblico pertinente. Ad esempio, l’utilizzo di hashtag come #easyrecipes, #mealideas e #dinnerinspiration indicherà all’algoritmo di Instagram Reels che il tuo contenuto riguarda il cibo, il che potrebbe aumentare la probabilità che venga visualizzato da utenti che si stanno attivamente impegnando con contenuti simili. Inoltre, ora che Instagram ha implementato la ricerca per parole chiave in diversi paesi, gli utenti che cercano argomenti correlati saranno in grado di scoprire i tuoi contenuti.

Migliori Instagram hashtags per reels virali nel 2022!

Andando più nello specifico, in questo ultimo paragrafo, vedremo i migliori hashtags Instagram per reels virali del 2022. Ci baseremo su varie categorie e settori e soprattutto su quelli più comunemente usati e che funzionano quest’anno. Iniziamo con il campo del fitness:

#salute

#stile di vita

#fitness

#palestra

#allenamento

Amanti dei viaggi e blogger? Eccoli di seguito i migliori hashtags Instagram per reels virali del 2022: #viaggio, #travelblogger, #viaggiare, #viaggiatore, #natura, #turismo, #avventura, #montagna, #spiaggia, #mare

In riferimento al cibo, i seguenti sono i più seguiti:

#piatti

#mangiare

#cena

#pranzo

#colazione

#dolce

#salato

#cioccolato

#torta

Per il settore moda: #moda, #stile, #bellezza e #fashion. Contenuti divertenti? Eccone alcuni: #meme, #memes, #lol, #scherzi e #umorismo.

Di seguito, abbiamo selezionato quelli che vanno di più ultimamente e tra i migliori Instagram hashtags per reels virali del 2022 che non possono mancare mai nei contenuti di successo: #reelsinstagram, #reelsvideo, #reelsvirali, #migliorivideo. Senza dimenticare la parola del momento: inclusività!

Avere una buona strategia porterà a massimizzare l’interazione e l’impatto sui post movimentati. Hai notato che i tuoi concorrenti sono avanti? Hai verificato quali usano? Studiare la concorrenza è sempre il primo passo!