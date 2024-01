Taylor Swift vittima dell'AI: le sue foto hard sono diventate virali... Ma è tutto falso

Taylor Swift, l'artista del momento, è ancora una volta virale su X. Questa volta, però, non per i suoi record incredibili o per qualche nuovo premio da aggiungere alla sua collezione. Un utente di X, infatti, ha creato e diffuso alcune foto hard della cantautrice.

La piattaforma ha provveduto a rimuoverle, ma ormai era troppo tardi. Le foto, infatti, sono diventate virali e ora impazza la polemica sui rischi che comporta la possibilità di creare facilmente contenuti pornografici falsi con l'intelligenza artificiale. Insomma, anche Taylor Swift è finita vittima dell'AI: se dovessi intravedere sul web qualche foto hot della cantante, sappi che è tutto finto. Ecco cos'è successo.

Taylor Swift e le foto false create con l'AI: cosa è successo

Un account di X, l'ex Twitter, ha condiviso alcune foto hard di Taylor Swift, la cantautrice eletta Persona dell'anno dal Time, ma è tutto falso. Si tratta di immagini fake, generate con l'intelligenza artificiale.

Le immagini false la ritraggono in uno stadio di football, rimando al fidanzato Travis Kelce. In queste foto, il volto di Swift è in tutto e per tutto uguale al vero, ma è ritratta senza vestiti, in pose provocanti, mentre alcuni uomini la importunano. Nelle foto in cui indossa qualcosa, è una divisa da cheerleader oppure una maglietta da football americano rossa e bianca, che ricorda quella dei Kansas City Chiefs, squadra in cui gioca Kelce.

La piattaforma X ha una politica di tolleranza zero per le foto di nudo non consensuale e, infatti, i post sono stati rimossi dopo migliaia e migliaia di segnalazioni. In proposito, X ha postato anche un messaggio:

Pubblicare immagini di nudo non consensuale su X è severamente vietato e abbiamo una politica di tolleranza zero nei confronti di simili contenuti. Il nostro team sta rimuovendo attivamente tutte le immagini identificate e prendendo provvedimenti contro gli account responsabili della loro pubblicazione. Stiamo monitorando attentamente la situazione per garantire che eventuali ulteriori violazioni vengano immediatamente gestite e che i contenuti vengano rimossi. Ci impegniamo a mantenere un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli utenti.

Tuttavia, era già troppo tardi. Le foto false, infatti, sono rimaste online per oltre 17 ore e in breve tempo sono diventate virali, facendo il giro del mondo.

Secondo quanto è emerso finora, le immagini hanno cominciato a circolare su Telegram e sono apparse su X solo più tardi. Per questo motivo, non è noto il nome o il nickname di chi le ha create. L'account che le ha diffuse, invece, è stato sospeso da X.

Nel frattempo, è impazzata la polemica tra i fan di Taylor Swift, che si sono molto arrabbiati per aver assistito a una tale mancanza di rispetto nei confronti dell'artista. Migliaia di account hanno fatto partire la campagna "Protect Taylor Swift" per nascondere le foto sul trending topic "Taylor Swift ai" con altri post sulla cantante.

Inoltre, diversi utenti di X, fan di Swift ma non solo, si sono detti molto preoccupati per la situazione delle immagini pornografiche false generate con le AI, che rappresentano un rischio per le persone famose ma anche per la gente normale.

Infatti, può essere difficile riconoscere queste immagini come false e, spesso, anche quando sono riconosciute come tali non smettono di girare in rete, diventando una forma di violenza e bullismo online.

Taylor Swift farà qualcosa per fermare le foto false generate con l'AI? Cosa sappiamo

Taylor Swift non si è ancora espressa pubblicamente sulla faccenda attraverso i suoi canali social ufficiali, ma pare che l'artista sia molto arrabbiata e stia pensando di denunciare i responsabili.

L'ha svelato il Daily Mail, che ha riportato le parole di una fonte molto vicina alla cantautrice. Ecco cosa ha detto:

Si sta decidendo se intraprendere o meno un'azione legale, ma una cosa è molto chiara: queste immagini generate con l'AI sono un abuso, un'offesa, una violenza e sono state create senza il consenso di Taylor o senza che ne fosse informata. L'account X che le ha pubblicate non esiste più. È scioccante che la piattaforma le abbia fatte pubblicare. Queste immagini devono essere rimosse da ogni luogo in cui esistono e non dovrebbero essere diffuse da nessuno. La cerchia di familiari e amici di Taylor è furiosa, come naturalmente i suoi fan. E hanno tutto il diritto di esserlo, così come ogni donna dovrebbe. La porta deve essere chiusa su questa faccenda. Deve essere varata una legge per prevenire che fatti come questi accadano e deve entrare in vigore subito.

Sempre più siti web offrono la possibilità di creare immagini pornografiche false con l'AI in pochi semplici passi e la facilità di accesso a sistemi come questi preoccupa ogni giorno di più l'opinione pubblica. Infatti, può essere difficile riconoscere le immagini generate con l'AI perché sono molto realistiche.

Purtroppo, il caso delle immagini false di Taylor Swift non è isolato. Infatti, già alcuni alunni di una scuola superiore sono stati arrestati per aver diffuso immagini pornografiche false dei loro compagni di scuola.

E ancora, nel 2023 una ragazza egiziana si è tolta la vita dopo essere stata minacciata con immagini false in cui la giovane era ritratta nuda. Un fatto simile è successo anche nel 2021, quando la 14enne inglese Mia Janin si è uccisa in seguito alla diffusione di finte immagini pornografiche che la ritraevano senza vestiti.