Ariston ancora giù. Slitta bando alle caldaie a gas

Tra i titoli a media capitalizzazione che oggi non riescono a seguire l’indice Ftse Italia Mid Cap c’è anche Ariston Holding.

Ariston Holding in rosso anche oggi

Il titolo già ieri è finito nel mirino dei ribassisti, lasciando sul parterre oltre tre punti e mezzo percentuali e oggi le vendite continuano a dominare la scena.

Mentre scriviamo, Ariston Holding viene fotografato a 5,64 euro, con un ribasso dello 0,26% e oltre 260mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco men odi 400mila.

Ariston Holding: accordo sulla direttiva Case Green

Ariston Holding finisce sotto i riflettori sulla scia delle notizie che arrivano dal fronte politico.

Dopo mesi di negoziazioni si è trovato un accordo a livello europeo sulla direttiva "Case Green".

In ambito di riscaldamento, il divieto totale alle caldaie a gas sarà spostato dal 2035 al 2040, mentre lo stop agli incentivi per le caldaie a gas è confermato al 2025, con la possibilità però di dare incentivi per i sistemi ibridi (pompe di calore + caldaia).

Gli analisti di Equita SIM non vedono impatti nel breve termine per Ariston e restano dell'idea che lo stop agli incentivi per i sistemi solo a gas sia un passaggio razionale verso una graduale adozione di un maggior numero di sistemi completamente rinnovabili, per esempio le pompe di calore.

Nel frattempo, sarà importante verificare l'evoluzione dell'approvazione del budget 2024 della Germania, ancora in stallo, con riferimento al reperimento delle risorse necessarie per la transizione energetica e il rispetto degli schemi di incentivo approvati.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Ariston Holding mantiene invariata la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 8,6 euro.