Anche la seduta di ieri si è conclusa in calo per Banca Mediolanum che, dopo aver ceduto quasi un punto e mezzo percentuale martedì scorso, ha continuato ad arretrare ieri.

Banca Mediolanum in calo anche ieri

Il titolo ha terminato le contrattazioni a 7,116 euro, con una flessione dell'1,41% e oltre 700mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,4 milioni.

Banca Mediolanum: focus sulla raccolta netta a maggio

Banca Mediolanum è rimasto sotto la lente all'indomani della presentazione dei dati relativi alla raccolta netta di maggio che è stata positiva per 600 milioni di euro, di cui 390 milioni di euro nel risparmio gestito.

I nuovi finanziamenti erogati si attestano a 352 milioni di euro, mentre i premi delle polizze protezione sono pari a 16 milioni.

Da inizio anno la raccolta netta è pari a 3,81 miliardi di euro, mentre quella in risparmio gestito si attesta a 2,6 miliardi.

Banca Mediolanum: il commento dell'AD Doris

Commentando i dati del gruppo, l'AD Massimo Doris ha dichiarato: "Nei primi cinque mesi di quest'anno, in un contesto estremamente sfidante in cui l'incertezza geopolitica, la volatilità sui mercati e l'inflazione galoppante hanno dettato legge, Banca Mediolanum ha messo a segno 3,8 miliardi di raccolta netta, il 70% della quale in prodotti gestiti.

I 2,6 miliardi in prodotti di investimento da inizio anno, con la raccolta in fondi destinata interamente all'azionario, sono la piena dimostrazione della validità del nostro approccio e della capacità di generare crescita organica, come indicato dall'80% della raccolta gestita proveniente da clienti in Banca Mediolanum da più di un anno".

Banca Mediolanum sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM fanno notare che il gruppo ha chiuso il mese di maggio con una raccolta netta totale positiva e di buona qualità, con il 65% in prodotti gestiti, in un contesto estremamente sfidante.

La raccolta netta di maggio pari a 600 milioni di euro si confronta con la stima media mensile di Equita SIM di 542 milioni di euri, mentre il dato riferito solo al gestito, pari a 390 milioni è inferiore ai 417 milioni messi in conto dagli analisti.

Gli analisti richiamano l'attenzione sulla performance positiva registrata anche dagli altri prodotti quali erogazioni mutui e prestiti e premi protezione.

Non cambia la strategia di Equita SIM che su Banca Mediolanum ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 8,7 euro.

Banca Mediolanum al vaglio di Kepler e di Intesa Sanpaolo

Bullish anche la view di Kepler Cheuvreux che sul titolo ha un rating "buy", con un target price a 9,4 euro.

Commentando i numeri diffusi dal gruppo, gli analisti fanno notare che la raccolta da inizio anno rende le loro stime sull'intero 2022 ancora valide.

Infine, Intesa Sanpaolo ieri ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un fair value rivisto da 9,7 a 8,6 euro.

Gli analisti hanno tagliato le stime di eps di Banca Mediolanum da 0,657 a 0,583 euro per quest'anno e da 0,706 a 0,682 per il prossimo.