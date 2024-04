Banca Mediolanum risale dopo raccolta marzo. Broker bullish

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in lieve rialzo per Banca Mediolanum che viaggia in positivo, ma resta indietro rispetto al Ftse Mib.

Banca Mediolanum in positivo

Il titolo venerdì scorso è sceso di mezzo punto percentuale dopo due sessioni consecutive in salita e oggi ha ripreso la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti, Banca Mediolanum viene fotografata a 10,24 euro, con un progresso dello 0,2% e circa 500mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,2 milioni.

Banca Mediolanum: i dati sulla raccolta di marzo

Il titolo resta sotto la lente dopo che venerdì scorso il gruppo ha pubblicato i dati di raccolta per il mese di marzo, definiti da Equita SIM positivi e sopra le attese.

Nel dettaglio, la raccolta netta totale è stata pari a 1,24 miliardi di euro, quella nel gestito ha mostrato un saldo positivo di 452 milioni di euro, in rialzo del 32%, contro la media mensile di 375 milioni indicata dalla SIM milanese, mentre la raccolta netta nell’amministrato è stata di 790 milioni.

La raccolta netta totale da inizio anno si attesta ora a 3,1 miliardi di euro,sostanzialmente in linea con lo scorso anno, di cui 1,18 miliardi di euro nel gestito, contro una stima di Equita SIM di 4,5 miliardi di euro per l’intero 2024, rispetto agli 1,35 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.

Prosegue inoltre la crescita dei nuovi clienti: +22mila nel mese di marzo e +63mila da inizio anno.

Equita SIM evidenzia che i dati di raccolta sono positivi e indicano l’apprezzamento dei clienti per l’offerta scaduta il 31 marzo, che prevedeva la remunerazione della liquidità vincolata a 6 mesi con un tasso del 5% annuo.

Sul fronte raccolta gestita, il dato è positivo, soprattutto considerando che nel corso del mese l’interesse dei risparmiatori italiani verso le emissioni di titoli di Stato dedicati al retail è rimasto molto elevato.

Gli investimenti dei clienti di Banca Mediolanum nell’ultima emissione del BTP Valore, contabilizzati a marzo, ammonta a 213 milioni di euro, pari all’1,2% dell’importo emesso, in linea con le altre 2 emissioni del 2023.

Banca Mediolanum resta meno influenzata rispetto agli altri player dalle emissioni

dei BTP.

Equita SIM fa notare che il titolo sta trattando con un multiplo prezzo-utili adjusted 2024 pari a 9,4 volte, con un dividend yield del 7%.

Non cambia intanto la view degli analisti che su Banca Mediolanum ribadiscono la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 11,2 euro.

Banca Mediolanum: la view di Intesa Sanpaolo

A scommettere sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 10,8 euro.

Secondo gli analisti, i dati relativi alla raccolta di marzo sono stati forti, con un valore superiore a quello medio mensile per il periodo aprile-dicembre 2024 implicito nella loro stima di raccolta per l'intero anno.

Inoltre, gli esperti richiamano l’attenzione sul fatto che Banca Mediolanum ha evidenziato che marzo è stato uno dei mesi migliori di sempre in termini di acquisizione di nuovi clienti.

Banca Mediolanum: l’analisi di Banca Akros

Bullish anche la strategia di Banca Akros, che oggi ha reiterato la raccomandazione “buy”, con un fair value a 11,5 euro.

Per gli esperti la raccolta netta di marzo realizzata da Banca Mediolanum è stata forte e decisamente migliore delle attese.

Gli analisti parlano di dati molto solidi, con un mix ancora una volta di alta qualità, spiegando il buon funzionamento delle iniziative commerciali nell'acquisizione di nuovi clienti e nel preservare la dimensione e la qualità della raccolta.