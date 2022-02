Banca Monte Paschi sale per la quarta seduta di fila, sostenuto anche dai rumor e da possibili sorprese in arrivo a inizio settimana. Cosa bolle in pentola?

A Piazza Affari prosegue il buon momento per Banca Monte Paschi che sta vivendo in positivo anche la seduta odierna, salendo per la quarta giornata di fila.

Banca MPS sale per la quarta seduta di fila

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di circa due punti percentuali, il titolo si spinge in avanti anche oggi e sale dell'1,6% a 0,955 euro, con oltre 1,5 milioni di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,5 milioni.

Banca MPS: rumor su possibile cambio AD Bastianini. Lega contraria

Banca Monte Paschi esta sotto la lente sulla scia delle ultime indiscrezioni relative ad un possibile cambio al vertice.

Alcuni rumor hanno infatti parlato di pressioni del MEF per mandare via l'attuale AD della banca senese, Guido Bastianini.

Indiscrezioni che hanno alimentato anche alcune tensioni nel mondo politico, con una chiara opposizione da parte della Lega all'eventuale rimozione rimozione del CEO di Banca Monte Paschi.

Due giorni fa il leader Matteo Salvini ha dichiarato senza mezzi temini: "La politica non può mettere in discussione l'AD di Banca Mps, Bastianini, che ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi anni. Il ministro Franco chiarisca: davvero è in discussione un manager che ha dimostrato che MPS può camminare?".

Banca MPS: nel Cda di lunedì 7 febbraio, verifica sull'AD

Intanto nella serata di ieri, Banca Monte Paschi ha comunicato che nell’ambito del prossimo CdA, convocato per il 7 febbraio, è stato inserito all’ordine del giorno un punto inerente "una verifica di Corporate Governance riguardante la figura dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. Guido Bastianini".

La nota, secondo quanto riferito da alcune fonti, sarebbe stata emessa in risposa ad una richiesta della Consob che sta segundo da vicino il dossier della banca senese, con particolare attenzione all'ipotesi di un cambio dell'attuale CEO.

Banca MPS sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il comunicato diffuso ieri in serata da Banca Monte Paschi conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi, secondo cui il MEF starebbe valutando una discontinuità manageriale in vista dell’approvazione da parte di DG Comp del nuovo piano industriale e del relativo rafforzamento patrimoniale da 2,5 miliardi di euro, da realizzare a condizioni di mercato.

In attesa di novità sul possibile cambio al vertice, gli analisti di Equita SIM non abbandonano la loro view cauta su Banca Monte Paschi, ribadendo la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 1,2 euro.