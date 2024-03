Ftse Mib: focus ENI, Saipem e Tenaris. Oggi asta BTP

Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 81,62 dollari, in calo dello 0,43%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono scesi dello 0,08% e dello 0,28%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.315,7 punti, in calo dello 0,42%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala solo l’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà l’indice relativo alla fiducia economica che a marzo dovrebbe salire da 95,4 a 95,8 punti, mentre l’indice della fiducia dell’industria è atteso in miglioramento da -9,5 a -9 punti e l’indice della fiducia servizi dovrebbe migliorare da 6 a 8 punti.

Per il dato finale della fiducia dei consumatori si prevede un recupero da -15,5 a -14,9 punti.

In Francia la fiducia dei consumatori a marzo dovrebbe salire da 89 a 90 punti.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 7 anni per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: diversi titoli presenteranno i risultati del 2023 e si tratta di Philogen, SOL, Caleffi, Il Sole 24 Ore, PLC, RCS Mediagroup, Altea Green Power, Cofle, Convergenze, Crractives Group, Cyberoo, EdiliziaAcrobatica, Elsa Solutions, ESPE, Iniziative Bresciane, Lucisano Media Group. OMER, Pattern, Pozzi Milano, Racing Force, SG Company, SIAV e Yakkyo.

Assemblee a Piazza Affari: in agenda una riunione assembleare di Edison per l’approvazione del bilancio 2023.

Banca MPS: da seguire il titolo dopo che il MEF ha avviato una procedura accelerata di raccolta ordini per la cessione di circa il 12,5% del capitale della banca.

Titoli oil a Piazza Affari: da seguire ENI, Saipem e Tenaris in vista del report sulle scorte strategiche di petrolio che sarà diffuso nel pomeriggio.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP con scadenza luglio 2029 e luglio 2023 per un ammontare compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro per ciascun titolo, mentre i BTP con scadenza dicembre 2029 saranno offerti per un importo tra 1 e 1,25 miliardi di euro.

Per i CCTeu con scadenza ottobre 2031 l’ammontare in asta sarà tra 1 e 1,5 miliardi di euro.