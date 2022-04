A Piazza Affari i riflettori continuano a rimanere puntati su Banco BPM che già ieri si è reso protagonista tra le blue chips, con un poderoso rally. Banco BPM in pole position nel settore Il titolo ha infatti archiviato la seduta con un rialzo di circa quattro punti e mezzo percentuali, recuperando quasi interamente l'affondo accusato martedì. Al rientro dal lungo ponte delle festività di Pasqua, Banco BPM ha vissuto una giornata pesante, conclusa con un ribasso di quasi il 5%, complice lo stacco del dividendo nella misura di 0,19 euro per azione. Oggi il titolo ha imboccato da subito la via dei guadagni, presentandosi negli ultimi muntui a 3,092 euro, con un progresso dell'1,64% e oltre 12,5 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24,5 milioni. Banco BPM più forte del Ftse Mib. Spread poco moss, giù i BTP Banco BPM mostra più forza relativa rispetto al Ftse Mib e mette a segno la migliore performance nel settore bancario, senza farsi condizionare dall'andamento del mercato obbligazionario. Lo Spread BTP-Bund in realtà ha ritracciato con decisione dai top intraday e ora si presenta sulla parità a 163,7 punti base. Restano tensioni invece sui BTP che continuano a essere venduti, tanto che il rendimento del decennale sale dell'1,55% al 2,548%. Banco BPM: rumor su possibile mossa patto di consultazione Banco BPM intanto resta sotto la lente sulla scia delle indicazioni di stampa che contribuiscono a tenere vivo l'interesse per il titolo. Oggi il Messaggero è tornato sull’acquisto del 9,2% circa del capitale di Banco BPM da parte di Credit Agricole. Secondo il quotidiano, il patto di consultazione che riunisce attualmente il 6,17% del capitale della banca guidata da Giuseppe Castagna e composto da Inarcassa e cinque fondazioni (Fondazione Enpam, Fondazione Crt, CariLucca, Fondazione di Trento e Rovereto, Fondazione di Alessandria), avrebbe avuto un colloquio con il management di Banco BPM. I vertici di quest'ultima avrebbero ribadito le informazioni emerse fino ad oggi, ossia l'apprezzamento per lo standing dell’investitore, intenzionato ad ampliare l’oggetto della partnership strategica, e che l’ingresso di Credit Agricole non fosse concordato. Il patto di consultazione starebbe valutando di incrementare l’investimento in Banco BPM, come già riportato da Milano Finanza nelle settimane scorse. Banco BPM: l'analisi di Equita SIM Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di un elemento di ulteriore supporto al titolo in queste settimane. Secondo Milano Finanza, il management di Banco BPM, dopo L’interesse mostrato da AXA e Credit Agricole per il business assicurativo, potrebbe valutare l’avvio di un processo competitivo finalizzato alla cessione, nonostante l’internalizzazione del business assicurativo sia uno degli elementi previsti del piano industriale. Gli esperti di Equita SIM ritengono che Banco BPM procederà prima all’esercizio della call sulla joint-venture con Cattolica Assicurazioni nel 2023, prima di considerare la possibilità di nuove partnership o un’eventuale valorizzazione del business nel caso fosse maggiormente remunerativo per gli azionisti. Banco BPM: per gli analisti è buy. Target a 3,7 euro La SIM milanese evidenzia che il titolo tratta a sconto rispetto alla media di settore, nonostante la ripresa dell’appeal speculativo delle ultime settimane. Anche per questo motivo la raccomandazione su Banco BPM resta invariata a "buy", con un prezzo obiettivo a 3,7 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 20% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.