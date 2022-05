Petrolio: chiusura in rally venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 110,48 dollari, con un rialzo del 3,97%.

Wall Street: chiusura positiva venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,47% e del 2,39%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.805 punti, in rally del 3,82%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: in agenda l'indice Empire Manufacturing che a maggio dovrebbe calare da 24,6 a 15,5 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo nel Vecchio Continente.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 12 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: oggi staccano il dividendo, che sarà messo in pagamento mercoledì 18 maggio, Credem (0,3 euro), SOL (0,24 euro), MutuiOnline (0,4 euro), Neodecortech (0,14 euro), Salcef Group (0,46 euro), GPI (0,5 euro), Immsi (0,03 euro), RcsMediagroup (0,06 euro), Alfio Bardolla TG (0,032 euro), Cover50 (0,4 euro), Finlogic (0,136172 euro), First Capital (0,35 euro + un’azione ogni 75), Ilpra (0,1 euro), Net Insurance (0,1711 euro), Poligrafici Printing (0,0195 euro) e Racing Force (0,07 euro).

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre di Saras, Giglio Group, Triboo, 4AIM Sicaf, DHH e Innovatec.

A presentare i conti dell'esercizio 2021 saranno Fidia e Fabilia Group.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi la riunione assembleare di Fincantieri, Tiscali, Neosperience, NVP e Svas Biosana per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.