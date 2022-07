Un titolo bancario da non perdere e su cui puntare al volo in vista dei conti in arrivo la prossima settimana. Il dividendo offre un rendimento da sogno.

Anche al termine di quest'ultima seduta della settimana, BFF Bank ha strappato un piccolo segno più, salendo per la quarta giornata di fila.

BFF Bank in rialzo per la quarta seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo di oltre due punti e mezzo percentuali, oggi ha provato a salire ancora, per poi muoversi a passo di gambero e fermarsi poco sopra la parità.

BFF Bank ha terminato le contrattazioni a 6,855 euro, con un rialzo dello 0,22% e oltre 400mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 600mila.

BFF Bank al test edi conti giovedì prossimo. La preview di Equita

BFF Bank ha mostrato più cautela degli indici di Piazza Affari, ma è riuscito a muoversi ancora in positivo.

L'attenzione degli investitori è già rivolta all'appuntamento in agenda alla prossima settimana e precisamente il 4 agosto, giorno in cui il gruppo alzerà il velo sui conti del secondo trimestre.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano complessivamente un solido set di risultati, con trend consistenti con quelli osservati nei primi tre mesi dell'anno

In particolare, gli esperti ritengono che anche il secondo trimestre possa confermare il trend di forte recupero sul fronte dei volumi nel business Factoring&Lending, considerando che il contesto di mercato, in particolare l’incertezza sul fronte macro e le aspettative di rialzo dei tassi, dovrebbe aver rappresentato un elemento di supporto alla domanda di prodotti di Factoring di BFF Bank.

BFF Bank: le stime sui dati del 1° semestre e del 2° trimestre

In particolare, per il primo semestre Equita SIM si aspetta una crescita dei volumi del 38% anno su anno e del 35% nel secondo trimestre, con un ammontare di crediti in incremento del 15% anno su anno.

Gli esperti si attendono trend complessivamente in continuità anche per quanto riguarda i business dei Security Services e dei Payments Services.

Complessivamente, per il secondo trimestre Equita SIM stima un utile netto adjusted pari a circa 29 milioni di euro e un margine di interesse in rialzo dl 66% a 80 milioni di euro.

Con un utile netto del primo trimestre superiore a 65 milioni di euro, interamente pagabile come interim dividend, BFF Bank è in grado di riconoscere ad agosto un rendimento di oltre il 5%.

Gli analisti hanno effettuato un leggero aggiustamento delle stime, incrementando in media del 4% quelle di utile netto relative al 2022-2024.

Una revisione decisa per riflettere una dinamica dei volumi più favorevole, con il dato atteso per il 2022 rivisto dall'8% anno su anno a oltre il 20%, ma anche per tenere conto parzialmente del beneficio da più alti tassi di interesse (incremento del contributo del portafoglio titoli e dal 2023 effetto positivo dall’incremento dei tassi BCE), in parte compensato da una dinamica più prudente su Security Services e Payment Services alla luce del rallentamento economico.

BFF Bank: sale il target. Buy allettante anche per il dividendo stellare

Incorporando la revisione delle stime e un maggiore Ke, per effetto dell’aumento tassi, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di alzare il target price del 2% a 9,2 euro per azione.

La SIM milanese conferma la sua visione positiva, con una raccomandazione "buy" invariata, alla luce di un contesto di mercato favorevole per il business di BFF Bank, di valutazioni compresse e di una remunerazione particolarmente attraente, considerando che il rendimento del dividendo 2022 è pari al 13%.