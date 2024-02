ENI in fondo al Ftse Mib. Come muoversi dopo la trimestrale?

ENI in maglia nera tra le blue chip dopo i conti del quarto trimestre e del 2023: come è andata?

La seduta odierna ha visto scattare il semaforo nuovamente sul rosso per ENI, che scende in netta controtendenza su Ftse Mib.

Il titolo, reduce da quattro sessioni consecutive in rialzo, dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso dello 0,7%, oggi ha imboccato da subito la via delle vendite.

ENI in fondo al Ftse Mib

Negli ultimi minuti ENI passa di mano a 14,214 euro, con una flessione del 2,67% e volumi di scambio intensi, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 15 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 10 milioni.

ENI: i conti del 2023

ENI perde quota dopo la presentazione dei risultati del 2023, chiuso con un utile netto adjusted in calo del 38% a 8,3 miliardi di euro, mentre l’utile per azione si è attestato a 2,46 euro e l’utile operativo adjusted è sceso del 32% a 13,81 miliardi.

I ricavi della gestione caratteristica hanno riportato una flessione del 29% a 93,72 miliardi di euro, mentre l’indebitamento netto è salito a 16,24 miliardi di euro, rispetto agli 11,98 miliardi di fine 2022.

ENI: i risultati del 4° trimestre

Quanto ai numeri del quarto trimestre, l’utile netto è sceso del 34% a 1,638 miliardi di euro, mentre l’Ebit adjusted è calato del 23% a 2,769 miliardi di euro.

La produzione è stata pari a 1,708 milioni di barili equivalenti al giorno, in crescita del 6% anno su anno.

L’utile netto adjusted è risultato in declino prevalentemente per la discesa dei prezzi degli idrocarburi e del margine di raffinazione.

Equita SIM parla di una trimestrale lievemente migliore delle sue attese e in prossimità del consensus per la bottom line.

A livello divisionale il segmento GGP ha battuto le stime di Equita SIM e superato l’outlook per l’intero anno 2023.

Gli analisti della SIM milanese ritengono che il nuovo set informativo non abbia implicazioni rilevanti per le stime e per il titolo.

Questo perché i risultati non sono significativamente diversi dalle loro attese e quelle di consensus anche se con un mix divisionale leggermente differente.

I target 2023 sono stati praticamente realizzati, evidenziando che il piccolo gap con l’EBIT è compensato da un migliore contributo sulle partecipazioni a livello di bottom line, mentre il CFFO adjusted è stato centrato.

Il target di produzione upstream è stato realizzato con volumi lievemente superiori del consensus e la velocità di uscita della produzione è incoraggiante.

Equita SIM ribadisce la raccomandazione “buy” su Equita SIM, con un prezzo obiettivo a 19,5 euro.

ENI: la view di Jefferies e di Bca Akros

A caldeggiare l’acquisto di ENI è anche Jefferies che oggi ha reiterato il rating “buy” appunto con un target price a 18 euro.

Per il broker la trimestrale ha deluso le attese con riferimento all’Ebit, ma a detta degli analisti il focus è sul Capital Martkets Day del 14 marzo prossimo.

Bullish anche la view di Banca Akros, che oggi ha ribadito la raccomandazione “buy”, con un fair value a 18,5 euro.

Secondo gli analisti, il cashflow di ENI è stato in linea con i target del gruppo, mentre la produzione ha centrato la parte alta del range dell’obiettivo prefissato.

ENI al vaglio di Bernstein e di Intesa Sanpaolo

Buone notizie per ENI arrivano anche da Bernstein, che ha un rating “outperform”, con prezzo obiettivo a 19 euro.

Per gli analisti la trimestrale del gruppo è stata in linea, dopo una serie di risultati sopra le attese nei tre trimestri precedenti.

Infine, a scommettere su ENI è anche Intesa Sanpaolo, con un rating “buy” e un target price a 20 euro.

Gli analisti parlano di risultati solidi in un contesto più debole, ricordando che la guidance sarà fornita in occasione del Capital Markets Day del 14 marzo.