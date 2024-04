FinecoBank in positivo dopo la raccolta di marzo

Tra le blue chip che oggi si muovono in direzione opposta a quella del Ftse Mib troviamo anche FinecoBank.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di circa tre quarti di punto, si spinge in avanti anche oggi.

FinecoBank ancora in rialzo

Negli ultimi minuti, FinecoBank passa di mano a 14,415 euro, con un rialzo dello 0,38% e oltre 2,5 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,76 milioni.

FinecoBank: i dati sulla raccolta di marzo

FinecoBank guadagna ancora terreno dopo i numeri raccolta netta totale di marzo che è stata positiva per 806 milioni di euro,

La raccolta netta nel gestito è stata pari a 120 milioni di euro, contro la stima media mensile di Equita SIM di 333 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 155 milioni di euro di marzo 2023 e in leggero calo rispetto ai 269 milioni di febbraio, con Fineco Asset management in grado di intercettare i deflussi dall’assicurativo nell’ordine di 151 milioni di euro.

La raccolta netta amministrata è stata positiva per 1,007 miliardi di euro, in frenata rispetto agli 1,565 miliardi di marzo 2023.

I depositi sono stati in calo 321 milioni di euro, contro i -595 milioni di marzo 2023 e i -71 milioni di febbraio 2024, portando il totale da inizio anno a -766 milioni di euro, rispetto alla stima di Equita SIM per l’intero 2024 di -500 milioni di euro.

Il dato relativo a marzo include l’impatto dell’emissione del BTP Valore, pari a circa 18 miliardi di euro, su cui storicamente FinecoBank ha avuto una market share del 3,5%-4% nelle emissioni precedenti.

Inoltre, a marzo non si è ancora del tutto manifestato l'impatto del lancio delle nuove soluzioni di investimento, quali certificati e la nuova gamma di Target Funds.

La raccolta gestita da inizio anno è pari a 469 milioni di euro, contro la stima di Equita SIM per l’intero anno di 4 miliardi di euro, che implica un’accelerazione nella seconda metà del 2024 rispetto al primo semestre.

I ricavi del brokerage, circa il 16% dei ricavi previsti per il 2024, sono stimati per il mese di marzo a 21 milioni di euro, decisamente meglio della stima media mensile di Equita SIM pari a 16 milioni di euro.

Prosegue l’acquisizione di nuovi clienti senza politiche commerciali aggressive: a marzo sono stati acquisiti 12.830 nuovi clienti, in rialzo del 18%, e 39mila da inizio anno, con un incremento del 24%.

Il totale dei clienti al 31 marzo 2024 si è attestato a 1,59 milioni di euro, in aumento del 6% su base annua.

FinecoBank: la view di Equita SIM e di Mediobanca

Sulla scia dei dati relativi alla raccolta di marzo, gli analisti di Equita SIM hanno ribadito la raccomandazione “buy” FinecoBank, con un prezzo obiettivo a 16,5 euro,

A scommettere sul titolo è anche Mediobanca Research che ha un rating “outperform”, dopo i numeri relativi al mese scorso.