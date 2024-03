Ftse Mib: ENI sotto la lente. Tre i BTP in asta oggi

Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 77,85 dollari, in calo dello 0,41%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,61% e dell’1,12%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.265,64 punti, in rialzo dell’1,54%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi si segnala solo l’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Dollar Tree che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione pari a 2,65 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: in agenda il dato relativo alla produzione industriale che a gennaio dovrebbe calare dell’1% dopo il rialzo del 2,6% precedente.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 10 anni per un ammontare massimo di 4,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire ENI che presenterà i dati completi del 2023 e al test dei conti saranno chiamati anche Avio, Cellularline, Digital Bros, Fiera Milano, LU-VE, Marr, OpenJobmetis, Orsero, Rpely. REVO Insurance e Comer Industries.

Asta titoli di Stato: da seguire in mattinata l’asta dei titoli di Stato, visto che saranno offerti i BTP con scadenza nel 2027 e nel 2031, per un ammontare compreso tra 2,5 e 3 miliardi di euro per ciascun titolo.

In asta i BTP marzo 2038 per un importo tra 1 e 1,25 miliardi di euro, mentre i BTP green ottobre 2031 saranno offerti per un ammontare tra 1 e 1,25 miliardi.