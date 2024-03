Ftse Mib punta a nuovi top. Un titolo da comprare ora

Dopo due sedute consecutive con il segno meno, anche se con variazioni percentuali molto contenute, Piazza Affari ritrova il sorriso e torna a salire oggi.

Ftse Mib in recupero dopo due cali

In un contesto che si conferma positivo per i principali indici europei, anche il Ftse Mib imbocca la retta via e negli ultimi minuti si presenta a 33.422 punti, con un vantaggio dello 0,32%.

L’indice delle blue chip viaggia a una manciata di punti dai top di periodo che sono stati aggiornati venerdì scorso nell’intraday a 33.514 punti.

Il mercato ha raggiunto sicuramente livelli elevati di prezzo, basti pensare che quotazioni simili non si vedevano ormai dal lontano 2008, e l’ipercomprato visibile sugli indicatori tecnici è notevole.

Sarà importante vedere ora se il Ftse Mib darà vita a una nuova gamba rialzista o se al contrario tornerà indietro, rimangiandosi parte dei guadagni messi a segno fino a ora.

Ftse Mib: la view di Equita SIM

Nella consueta nota settimanale, ieri gli analisti di Equita SIM hanno confermato la loro view neutrale sui mercati, perché vedono ancora il rischio che nei prossimi mesi le politiche monetarie restrittive continuino ad incidere sulla crescita economica. Inoltre, gli esperti evidenziano che la performance del mercato è stata buona e il posizionamento degli investitori è tutt’altro che difensivo.

Piazza Affari: un titolo da comprare sui fondamentali

Sulla base dell’analisi fondamentale, gli analisti della SIM milanese raccomandano l’acquisto di un titolo a media capitalizzazione e si tratta di Acea.

La società la scorsa settimana ha presentato il nuovo piano industriale 2024-2028, che prevede capex focalizzati su business regolati e Waste, con un totale di circa 5,1 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi di euro di contributi, per il 91% in business regolati e Waste.

La RAB raggiunge i 7,4 miliardi di euro entro il 2023, salendo a 10,6 miliardi entro il 2028, con un tasso medio annuo composto di crescita del 7.5%.

Gli analisti stimano che, al netto di contributi e associate, la RAB sia di circa 5,9 miliardi di euro nel 2023, con un tasso composto di crescita annuale del 3,5%/4% entro il 2028.

Il tasso composto di crescita annuale dell’'EBITDA è del 5% durante il periodo del piano, con una significativa crescita nel Waste.

Non è previsto alcun assorbimento di cassa dal capitale circolante netto durante il piano grazie al rimborso dei conguagli e misure di ottimizzazione nella gestione dei crediti commerciali.

Le tariffe nel Water aumenteranno del 5,5% medio annuo e permetteranno di incassare circa il 50% dei conguagli in essere entro il 2023.

Acea: i motivi alla base della view positiva di Equita SIM

Equita SIM fa sapere che la sua visione positiva su Acea si basa su vari elementi: in primis gli analisti giudicano positivo l’impegno al controllo del capitale circolante netto, che ritengono un turnaround importante per il gruppo, con 90-95 milioni di euro di assorbimento medio di cassa del capitale circolante netto negli ultimi 5 anni.

Il focus del Piano è su business regolati esposti alla Transazione Green (Water ed electricity distribution) ed il Waste, dove è concentrato il 90% dei capex, con un Roic atteso fra il 9%-12%.

Il titolo tratta su multipli interessanti, considerando che il 90% dell’EBITDA arriva da business regolati e Waste e cioè, un rapporto prezzo-utili adjusted 2024 di 12 volte, un multiplo enterprise value/EBITDA adjusted di 7 volte e soprattutto un dividend yield del 6.1% che sale al 6,6% nel 2026.

Per questi motivi, gli analisti di Equita SIM proprio ieri hanno deciso di riservare una promozione ad Acea, con un cambio di rating da “hold” a “buy”, a fronte di un prezzo obiettivo alzato del 14% a 19,1 euro.