Il Ftse Mib dovrà sfondare la prossima resistenza se vuole puntare ancora più in alto, ma occhio al mese di agosto. La view di Sante Pellegrino.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib continua a mantenersi al di sotto di area 22.800 da cui è stato fermato nei giorni scorsi. Quali i possibili scenari?

Il Ftse Mib è alle prese con un livello di prezzo importantissimo, visto che l'area dei 22.800 è una resistenza da superare a tutti costi, se vogliamo rivedere prezzi al rialzo nell'area dei 23.500.

Fino a quando l'indice sarà respinto dai 22.800 punti, sarà molto probabile che vada ad appoggiarsi sul supporto dei 21.700 punti, rimandando eventualmente l'allungo.

Se il Ftse Mib dovesse sfondare al ribasso la soglia dei 21.700 punti la situazione diventerà negativa.

Al momento la mia view è leggermente positiva su Piazza Affari, ma non troppo perchè agosto è il mese degli scherzi, visto che abbiamo molta volatilità e bassi volumi.

Si tratta di volumi sentinella che servono agli operatori per capire come muoversi.

Scalable Capital è la piattaforma digitale di investimento leader in Europa. Perché scegliere Scalable?

● Ampia scelta di azioni, ETF, criptovalute e fondi tramite le piattaforme gettex della Borsa di Monaco o Xetra della Borsa di Francoforte.

● Possibilità di impostare piani di risparmio su azioni, criptovalute e 1.500 ETF senza commissioni e a partire da un importo di risparmio mensile di 1 euro.

● Esperienza utente efficiente e intuitiva sia sull’app che sull’applicazione web.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Qual è il suo giudizio su Bper Banca e Banco BPM e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Bper Banca ha recuperato buoni livelli di prezzo, riportandosi sopra il gap di 1,6 euro e ora punta all'area di 1,75 euro, resistenza e swing più alto.

Il titolo può farcela perchè in ipercomprato, ma sarà necessario confermare una chiusura sopra 1,65 euro.

Oltre questo livello sarà probabile l'avvio verso le resistenze a 1,8 e a 1,85 euro, mentre un ritorno sotto il supporto di 1,55 euro sarà fortemente negativo.

Per Banco BPM è stato positivo l'incontro della resistenza a 2,7 euro e ora bisogna superare questo livello per agganciare le resistenza intorno a 2,83 e a 2,93 euro, con successivo approdo in area 3 euro.

Banco BPM al momento è sotto quota 2,7 euro e se dovesse lateralizzare potrebbe incontrare nuovamente il supporto a 2,44 euro, dove in assenza di acquisti si scenderà ancora.

STM ieri è stato travolto dalle vendite che hanno fermato bruscamente i recenti rialzi. Cosa può dirci di questo titolo?

Brutta candela di inversione per STM sotto la resistenza dei 38,4 euro. Ora l'obiettivo è calare sul supporto in area 34 euro, sotto cui si continuerà a scendere fino al sostegno più basso dei 32 euro.

Se al contrario in area 35 euro si dovesse materializzare una reversal bar, STM potrebbe rivedere i 38 euro, ma con difficoltà perchè il titolo scende da una trendline resistenziale.

Ferrari ieri ha perso più del Ftse Mib. Quali indicazioni ci può fornire?

Ferrari, malgrado gli ottimi risultati societari, è in fase di inversione sotto i 212 euro.

Fino a quando il titolo si manterrà sopra il supporto di 200/198 euro si manterrà in una direzione rialzista, diversamente soffrirà e tornerà a scendere.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Segnalo CNH Industrial che ha dato vita a un buon recupero, ma ha trovato una resistenza in area 12,5 euro.

Sarà necessario il superamento di questo livello per chiudere alcuni gap fino ai 14 euro, diversamente si continuerà a scendere fino al supporto degli 11,6 euro.