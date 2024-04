Nuova seduta in luce verde per le Borse europee che dopo la salita di ieri si sono spinte in avanti anche oggi.

Il Ftse100 e il Dax si sono mossi di pari passo, guadagnando rispettivamente lo 0,37% e lo 0,38%, preceduti dal Cac40 che si è apprezzato dello 0,52%.

Anche oggi Piazza Affari è stata la migliore in Europa, con il Ftse Mib fotografato al close a 33.881 punti, con un rialzo dello 0,74%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 33.891 e un minimo a 33.577 punti.

Con la tenuta dei 33.500 punti il Ftse Mib si è spinto oltre i top della vigilia, fermandosi appena sotto i massimi di giornata.

Ftse Mib: nuovi allunghi prima del week-end?

Per poter assistere a una prosecuzione del recupero, sarà necessario che l’indice si spinga oltre l’area dei 33.900/34.000 punti.

Al di sopra di tale soglia il Ftse Mib potrà allungare il passo verso i 34.200 e i 34.500 punti, con proiezioni successive a 34.800 e a 35.000 punti.

L’attesa di un recupero sarà negata in caso di ritorno delle quotazioni sotto area 33.500, preludio a una flessione più ampia verso i 33.300 punti prima e in seguito in direzione di quota 33.000 punti.

Nel breve è consigliabile mantenere un atteggiamento improntato alla cautela visto che il Ftse Mib resta esposto al rischio di nuove incursioni ribassiste.

I recuperi messi a segno fino a ora, infatti, appaiono poco convincenti, motivo per cui è bene muoversi con prudenza, in attesa di capire quale direzione sarà imboccata dall’indice.

I market movers negli Stati Uniti

Per l’ultima seduta della settimana non si segnalano aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i risultati del primo trimestre di American Express, dai quali ci si attende un utile per azione di 2,78 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa il focus sarà sulla Germania, dove sarà reso noto l’indice dei prezzi alla produzione che a marzo dovrebbe attestarsi sulla parità, in recupero rispetto al calo dello 0,4% precedente.

A mercati chiusi è atteso l’aggiornamento del rating dell’Italia da parte di S&P Global.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire CSP International e Neurosoft che presenteranno i risultati dell’esercizio 2023, mentre Convergenze e Gismondi 1754 presenteranno i ricavi del primo trimestre di quest’anno.

In agenda le assemblee di Bper Banca, De Longhi, Marr, Neodecortech, REVO Insurance, Caltagirone Editore, Geox, GEL e SBE-Varvit per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.