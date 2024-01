Ftse Mib: da seguire Salvatore Ferragamo. Oggi i BOT in asta

Petrolio: chiusura positiva anche ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 77,34 dollari, in rialzo del 3%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,64% e dello 0,53%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.510,5 punti, in rialzo dello 0,18%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnalano i redditi personali che a dicembre dovrebbero salire dello 0,3% dopo il rialzo dello 0,4% precedente.

Le spese al consumo a dicembre sono viste in aumento dallo 0,2% allo 0,4%, mentre l’indice PCE core dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,2%.

Per l’indice home pending sales, relativo alle vendite di case con contratti in corso, a dicembre si prevede un rialzo dell’1,6% dopo la lettura sulla parità di novembre.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre del 2024 di American Express, che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione di 2,64 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà alla Germania, dove è atteso il dato relativo alla fiducia dei consumatori che a febbraio dovrebbe migliorare da -25,1 a -24,7 punti.

In Francia la fiducia dei consumatori a gennaio è attesa in salita da 89 a 90 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Salvatore Ferragamo: il gruppo ha chiuso il 2023 con ricavi preliminari pari a 1,157 miliardi di euro, in calo del 7,6% a cambi correnti e dell’8,1% a cambi costanti.

Asta titoli di Stato: da seguire in mattinata l’asta dei BOT con scadenza a sei mesi per un ammontare pari a 7,5 miliardi di euro.