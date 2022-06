Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 120,93 dollari, in progresso dello 0,2%.

Wall Street: chiusura molto pesante ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi del 2,79% e del 3,88%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.809,23 punti, con un crollo del 4,68%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene USA, oggi si conosceranno i prezzi alla produzione che a maggio dovrebbero salire dallo 0,5% allo 0,8%, mentre la versione "core" è vista in positivo dello 0,6% contro lo 0,4% di aprile.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: riflettori puntati sulla Germania dove il dato finale dell'inflazione a maggio dovrebbe salire dello 0,9%.

Sempre in terra tedesca da seguire l'indice Zew che a giugno è visto in miglioramento da -34,3 a -28,1 punti.

In Germania è prevista inoltre l'asta dei titoli di Stato con scadenza a due anni per un ammontare massimo di 5,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: in agenda oggi i conti dell'esercizio 2021 di Agatos che presenterà anche il piano industriale 2022-2026, mentre OVS alzerà il velo sui dati del primo trimestre dell'esercizio 2022-2023.

Assemblee a Piazza Affari: prevista una riunione assembleare di Bioera per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2021.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP con scadenza 2025 per un ammontare compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro, i BTP con scadenza 2029 per un importo tra 2 e 2,5 miliardi e i BTP con scadenza 2049 e 2052 per un ammontare tra 1 e 1,5 miliardi di euro per entrambi i titoli.