Anche l’ultima seduta della settimana si è conclusa in positivo per le Borse europee, che hanno guadagnato terreno per la seconda giornata di fila.

Il Dax è salito meno degli altri, accontentandosi di un rialzo più contenuto dello 0,32%, mentre il Ftse100 e il Cac40 sono saliti dell’1,4% e del 2,28%.

In positivo anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 30.379 punti, con un progresso dello 0,73%, dopo aver toccato nell’intraday un minimo a 30.167 e un massimo a 30.423 punti

E’ preceduto dal segno più anche il bilancio settimanale, visto che nelle ultime cinque sedute l’indice delle blue chip è salito dello 0,32% rispetto al close del venerdì precedente.

L’indice Ftse Mib nelle prime due sedute della scorsa ottava ha testato la soglia dei 30.000 punti, la cui tenuta ha favorito un recupero verso area 30.300/30.400 punti.

Nelle ultime giornate di fatto l’indice delle blue chip non ha fornito nuovi elementi di valutazione rispetto al quadro già delineatosi nelle settimane precedenti.

Ftse Mib: buona la tenuta di alcuni livelli. E ora?

Il Ftse Mib continua a muoversi in trading range ormai dal mese di dicembre, mantenendosi tra i 30.000 i 30.600/30.700 punti, escludendo lo spike sui nuovi top di periodo in area 30.850.

Fino a quando le quotazioni riusciranno a difendere la soglia dei 30.000 punti, e per ora ciò è avvenuto con successo, si potrà confidare in uno sviluppo rialzista nel breve.

Sopra i 30.500 punti il Ftse Mib allungherà il passo verso i 30.650/30.700 punti prima e in seguito verso i 30.850.

Il superamento di quest’ultimo livello aprirà le porte a un test di area 31.000, con proiezioni successive a 31.200 e a 31.500 punti.

Al ribasso la prima soglia da tenere d’occhio è in area 30.200, sotto cui il Ftse Mib testerà nuovamente il livello dei 30.000 punti.

Lo sfondamento di quest’area favorirà una flessione più ampia verso i 29.800 e i 29.500 punti, persi i quali la discesa proseguirà in direzione dei 29.200 e dei 29.000 punti.

Nel breve non ci saranno novità degne di nota fino a quando il Ftse Mib si manterrà tra i 30.000 e i 30.700/30.850 punti.

In questo intervallo, infatti, l’indice si muoverà ancora in laterale, senza offrire spunti operativi, se non quelli di un intervento sul supporto o sulla resistenza, semplicemente però in ottica di trading e nulla di più.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana non si segnalano aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

I dati macro e gli eventi in Europa

Anche in Europa non sono in agenda dati macro di nota per la prima sessione della prossima ottava.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza giugno e dicembre 2024 per un ammontare di 2 miliardi di euro per il primo titolo e di 3 miliardi per il secondo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala lo stacco del dividendo straordinario di Fila, per un ammontare pari a 0,58 euro per azione.

Da seguire Take Off che presenterà i dati relativi ai ricavi dell’esercizio 2023.